Saavedra anuncia querellas contra la portavoz socialista Raquel Ruz por sus declaraciones sobre la investigación en la Policía Local

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado la suspensión cautelar de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Granada, solicitada por municipios como Armilla. El portavoz del ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, ha calificado la decisión como "una buena noticia, no para este equipo de gobierno, sino para la ciudad de Granada", y ha asegurado que también lo es para los ciudadanos del área metropolitana.

Es una buena noticia, no para este equipo de gobierno, sino para la ciudad de Granada" Jorge Saavedra Sobre la decisión del TSJA de no suspender la ZBE

Saavedra ha explicado que la implantación de la ZBE responde a una obligación legal derivada de una ley nacional. Además, ha advertido que no aplicarla tendría consecuencias económicas muy duras, como la pérdida de "las subvenciones al transporte público".

El portavoz ha subrayado la importancia de la medida por una "cuestión de salud", recordando que Granada es una de las ciudades más contaminadas de España. En este sentido, ha criticado que el Grupo Municipal Socialista sigue "intereses partidistas" en lugar de defender los intereses generales de la ciudad.

Una ZBE equilibrada y dialogada

El primer teniente de alcalde ha defendido que se trata de una zona de bajas emisiones equilibrada. Los vehículos de gasolina posteriores a 2001 y diésel posteriores a 2006 no tienen restricciones. Los más antiguos pueden acceder si se dirigen a un parking público, una medida incluida tras el diálogo con alcaldes metropolitanos.

Frente a las declaraciones de la alcaldesa de Armilla, que lamentó la decisión judicial, Saavedra ha negado que exista injusticia. Ha afirmado que la medida "no es ningún ataque a nadie", sino que se basa en un estudio que revela que más del 70 % del tráfico que soporta la ciudad proviene de municipios del exterior.

Triple querella contra el PSOE

En otro orden de cosas, Saavedra ha respondido a la petición del PSOE para que la alcaldesa, Marifrán Carazo; él mismo, y la concejal Ana Agudo comparezcan por las "implicaciones políticas del caso Multas y del caso KGB" según las últimas declaraciones de la portavoz socialista Raquel Ruz.

El portavoz ha acusado a la portavoz socialista de "arrastrar al barro a todo el mundo para protegerse" y ha anunciado medidas legales. "O se retracta o recibirá una triple querella por difamación e injuria, porque todo no vale", ha sentenciado Saavedra, asegurando que han sido "extremadamente prudentes" hasta ahora.

O se retracta o recibirá una triple querella por difamación e injuria, porque todo no vale" Jorge Saavedra Portavoz PSOE Ayuntamiento Granada

Saavedra ha recordado que los procesos que se investigan datan de 2019 y 2022, y que la única que era concejal en ambos periodos es la señora Ruz, quien en 2022 era la responsable de la policía. Ha añadido que Ana Agudo comparecerá a petición propia en el pleno porque "no tiene nada que esconder".

Finalmente, ha retado a Ruz a comparecer y a aclarar si tenía conocimiento de que "algún familiar de los mandos que ella puso a dedo" aprobó en los procesos selectivos que se investigan. "Que la justicia investigue y que la justicia diga quién es culpable o quién es inocente", ha concluido.