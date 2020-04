Núñez Feijoo propone buscar una fórmula que permita a los niños salir de casa

"Una fórmula pactada con expertos para que, en próximos días, los niños puedan salir de casa con sus padres a dar un paseo de forma limitada, controlada, ocasional y segura". Es la propuesta que hace el Presidente de la Xunta al Gobierno de España "ante las perspectiva de que el confinamiento se pueda extender a los dos meses" y que genera "una situación de discriminación impropia, si se tiene en cuenta que está permitido que los adultos saquen a pasear a una mascota". Según Núñez Feijoo, esta opinión es compartida por otros presidentes autonómicos, según han puesto de manifiesto en la videoconferencia que se producía esta mañana por espacio de más de 4 horas.

En ella, Alberto Núñez Feijoo ha insistido, como ha explicado en rueda de prensa posterior, en pedir información sobre los "datos reales de infectados y fallecidos" y los "estudios epidemiológicos a nivel estatal que, a día de hoy, seguimos sin conocer". Una de las críticas que ha dirigido hacia el ejecutivo de Pedro Sánchez al que le ha reiterado "la lealtad de Galicia", pero al que ha criticado duramente por la toma de "decisiones unilaterales que afectan a las autonomías y de las que los presidentes autonómicos nos enteramos fuera de estas videconferencias de los domingos".

SIN FONDOS PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

Entre estas decisiones, la anulación de la transferencia de los fondos de vivienda con los que las autonomías contaban ya para este año y que en Galicia iban destinadas a la rehabilitación, lo que ha dejado "a miles de familias sin esas ayudas, y a pymes y autónomos sin poder cobrar lo presupuestado o realizado, caso de los arquitectos".

No estan mejorando las cosas, sino que las están empeorando

Por decisiones como esta, que se suma a la retirada de los fondos de formación para el empleo de hace un par de semana, y por la falta de respuesta ante las peticiones hechas en reuniones anteriores, el mandatario gallego ha calificado de "decepcionante la actitud del ejecutivo central por no informar de estas decisiones, porque no haya protocolos para el uso de las mascarillas, o que se nos encargue la decisión de ayudas sin presupuesto o a cargo de nuestros presupuestos", por lo que, ha dicho Núñez Feijoo, "he trasladado al presidente que estas decisiones no están mejorando las cosas, sino que, al contrario, las están empeorando".

DESESCALADA TERRITORIAL Y TEST RAPIDOS

Preguntado por una posible desescalada progresiva y territorial del confinamiento, para Núñez Feijoo la decisión dependería de "una información contrastada y homologable sobre la situación de la pandemia en las comunidades", aunque se ha mostrado a favor de se valore "siempre que se garantice que no habría permeabilidad entre autonomías con diferente grado de afección en la epidemia".

Para ello sería fundamental seguir con la realización de test masivos, como los que la Xunta va a realizar con los cerca de 100.000 test rápidos remitidos por el Gobierno de España "pero que no sirven para la realización de estudios clínicos concluyentes". Y es que, según han confirmado los virólogos y responsables de laboratorios de hospitales gallegos, esos test rápidos "no son concluyentes, sino complementarios, ya que requieren de una prueba PCR tanto si dan positivo, como negativo".

De ahí que Núñez Feijoo haya instado a Pedro Sánchez "a seguir buscando los test rápidos, que existen, que sí permiten determinar el grado de infección del paciente". Un tipo de test que "la Xunta de Galicia ya está intentando comprar en el mercado".