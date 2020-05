El nuevo centro de salud del Milladoiro estará finalizado antes del verano

La Xunta confirma que el nuevo centro de salud del Milladoiro (Ames) estará finalizado en un mes. No obstante, esta importante infraestructura no podrá entrar en servicio para entonces por los incumplimientos del Ayuntamiento de Ames en relación con la urbanización y dotación de servicios a la parcela.

Así lo denunció la conselleira Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, que mantuvo una videoconferencia con el equipo responsable de estas obras para supervisar su avance y las medidas de prevención adoptadas con motivo del COVID-19.

OBRAS DEL CENTRO DE SALUD DE MILLADOIRO AL 99%

En este encuentro, las autoridades comprobaron que las obras están casi al 99% de su ejecución total. El edificio ya está finalizado y solo restan algunos remates tanto en el interior como en el exterior, la señalética o ajardinamiento de la parcela.

Esta infraestructura, con una inversión autonómica de 2,7 millones de euros, prestará atención sanitaria a una población que ronda las 14.000 personas.

¿CÓMO ES EL NUEVO CENTRO DE SALUD DE MILLADOIRO?

El nuevo centro de salud, con una superficie superior a los 2.100 metros cuadrados, cuenta con un diseño en “espina de pescado” que mejora la accesibilidad, los espacios de consultas e incorpora los servicios de fisioterapia y odontología.

COMPROMISOS DEL CONCELLO DE AMES

Ethel Vázquez explicó que estas instalaciones estarán finalizadas antes de que comience el verano y en disposición de ponerlas en servicio inmediatamente. No obstante, precisó que los compromisos del Ayuntamiento con esta actuación no se están cumpliendo.

Recordó que este centro de salud es fruto de un convenio de colaboración entre el Sergas y el Ayuntamiento de Ames. Sin embargo, el Gobierno local de Ames no ejecutó su parte: la urbanización y a la dotación de servicios como la acometida eléctrica.

En este sentido, hizo un llamamiento al Ayuntamiento para que actúe y solucione los problemas para hacer efectiva su apertura en verano.