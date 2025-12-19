La música electrónica de Conxo irrumpe en Galicia para hacer bailar: "Llevamos las letras intensas a la diversión"

Con bases que beben del techno y el pop, la banda Conxo irrumpe desde Santiago de Compostela en el panorama de la música electrónica de Galicia con una propuesta clara: hacer bailar. El grupo, formado por Diego Miramontes, María Pardo y Manuel Abraldes, presenta un proyecto de música electrónica ecléctico que navega entre el pop y el techno para crear paisajes sonoros luminosos y bailables como el de su tema Makumba Dreaming, publicado el pasado junio.

Aunque ha sido este viernes cuando han estrenado otro tema mucho más oscuro, Brutal con Cola, lo que da buena cuenta de la capacidad de este trío de moverse en distintos estilos y composiciones, siempre con las bases electrónicas como fundamento de su propuesta musical.

El origen de un trío ecléctico

Los tres integrantes de Concho se conocen desde el año 2015, cuando coincidieron cantando en un coro. Según cuenta Diego Miramontes, fue Manuel quien "tuvo la brillante idea de convocarnos a mí y a María para investigar en el mundo de la música electrónica". y fruto de esa unión, el grupo lleva ya cinco años componiendo y explorando nuevos sonidos.

Dentro de la banda, los roles están bien definidos para dar forma a su particular universo sonoro. Diego y María son las voces y los encargados de escribir las letras, mientras que Manuel Abraldes es el arreglista y la mente técnica que, en palabras de Miramontes, "crea estas maravillas para que nuestras voces suenen tan guay".

Del drama a la pista de baile

Aunque ninguno de los miembros había creado música electrónica antes, todos son grandes consumidores del género. Para Diego Miramontes, este estilo es "muy divertido y liberador, porque, al final, todo está relacionado con un disfrute y con un baile". Esta filosofía es el motor de Conxo, que busca transformar la intensidad de sus letras en una experiencia catártica y festiva.

Nuestras letras son muy intensas, pero luego intentamos llevarlas a otro lado por medio del baile o la diversión" Diego Miramontes, vocalista de Conxo

Los temas que aborda la banda son profundos y actuales. Sus letras hablan de "dramas", como las decepciones de un futuro prometido, el poco cuidado en las relaciones al terminarse, la desinformación o la crisis climática. Sin embargo, la banda tiene una fórmula clara, como explica Miramontes: "Nuestras letras son muy intensas, pero luego intentamos llevarlas a otro lado por medio del baile o la diversión".

Futuro y escena local

Sobre la escena musical de Santiago de Compostela, Diego Miramontes opina que no tiene una "escena electrónica muy potente", pero percibe una tendencia positiva en los últimos años. "Hay mucho interés por fusionar la electrónica con géneros como el trad", asegura, lo que considera un ascenso positivo para la cultura musical local.

Nos gustaría sacar un EP, porque todos los temas tienen un hilo conector" Diego Miramontes, vocalista de Conxo

Aunque por ahora ninguno de los integrantes vive profesionalmente de la música, Conxo ya tiene la vista puesta en su próximo objetivo. La banda baraja la posibilidad de reunir varios de sus temas en un trabajo más extenso. "Nos gustaría juntar unas pocas y sacar un EP, porque todas, en cierta medida, tienen un hilo conector", afirma Miramontes, explicando que esos nexos entre los temas que han publicaod y en los que están trabajando "es que hablamos de dramas, de la exageración y las salpimentamos con esta fantasía musical que te lleva a bailar".