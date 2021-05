Más de la mitad de los habitantes de Galicia ya tienen anticuerpos contra la covid-19

Alrededor de un 53 % de la población de Galicia tiene ya anticuerpos contra la covid-19. Es el porcentaje resultante de sumar el 47 % de la población que ya ha recibido la primera dosis de alguna de las vacunas que necesitan dos, junto al 5 % que ha pasado la enfermedad en lo que llevamos de pandemia.

Eso sí, la inmunidad completa se reduce ya que el porcentaje de habitantes de la comunidad que ha recibido las dos dosis y, por tanto, ha completado la pauta vacunal es del 23 %, lo que rebajaría esa inmunidad a 28 de cada 100 gallegos.

Son datos ofrecidos por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo tras la reunión de su gobierno este jueves que ha decidido apostar por pedir a todos aquellos menores de 59 años que están pendientes de la 2ª dosis de AstraZeneca un consentimiento y autorización por escrito para que se les administre esa segunda dosis de la misma farmacéutica, y no de Pfizer, como propone el Ministerio de Sanidad.

90.000 PERSONAS DEBERÁN DECIDIR Y DAR SU CONSENTIMIENTO VOLUNTARIO

De esta forma, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) recomendará a unos 90.000 gallegos menores de 59 años, de los que unos 60.000 pertenecen a colectivos esenciales, que elijan la segunda vacuna de Astrazeneca para completar la pauta vacunal, aunque, según reconocía el propio Núñez Feijóo, por el momento no se asegura contar con el suministro suficiente para que todas las personas que lo quieran así, de forma voluntaria, reciban la pauta completa del fármaco británico.

De este modo, la "prioridad" del Sergas será la de completar las dos dosis de AstraZeneca para el colectivo de entre 60 y 69 años debido a que para ellos se mantiene la vacunación con este fármaco en la estrategia nacional. Mientras que se esperará para saber si hay suficientes para realizar la consulta y pedir el consentimiento a los menores de 59 años.

CRITERIOS CIENTÍFICOS, FICHA TÉCNICA Y AVAL DE LA AGENCIA EUROPEA DEL MEDICAMENTO

Se mantiene así la Xunta en la posición que Galicia defendía esta semana en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en base a la evidencia científica, la ficha técnica del fármaco, el aval de la Agencia Europea del Medicamento y las voces que asesoran al Sergas, una de ellas, manifestada públicamente por el investigador y jefe de pediatría del CHUS, Federico Martinón.

Sin embargo, el recorte de suministro de AstraZeneca y la rotura del contrato por parte de la Unión Europea con la farmacéutica británica ha supuesto y supondrá una merma en la recepción de dosis para toda la Unión Europea. De ahí que la Xunta avance que volverá a pedir al Ministerio de Sanidad que aclare a Galicia de cuántas dosis del fármaco británico dispondrá para vacunar.

En el caso de que haya suficientes para administrar a los mayores de entre 60 y 69 y a los menores de 60, el SERGAS recomendará a éstos la segunda dosis de Astrazeneca y pedirá a los usuarios que firmen un consentimiento informado sobre la elección. "En caso de que Galicia no cuenta con el suministro suficiente, haremos una propuesta distinta y se seguirá el criterio del Minsiterio de administrar una 2ª dosis de Pfizer. Pero no por criterio sanitario, sino por no tener las vacunas suficientes de AstraZeneca", ha apostillado Núñez Feijóo.

CERTIFICADO DE VACUNAS, EN MINUTOS

Otra de las decisiones adoptadas por el Consello de la Xunta de este jueves es la de habilitar en los puntos de vacunación masiva que hay repartidos por toda la comunidad puestos informáticos donde se pueda tramitar, de forma casi instantánea, la conocida como Chave365, que permite un acceso directo a la sede electrónica de la administración autonómica gallega.

De esta forma, y una vez realizado el trámite de forma gratuita, se le enviará al solicitante que haya completado la pauta de vacunas un SMS con el que podrá acceder a esta sede electrónica y pedir el certificado de vacunas, que se podrá descargar en su teléfono móvil. Un certificado que, según el propio Núñez Feijóo, "se podrá obener en cuestión de minutos", previa tramitación de la solicitud de la Chave365.