María, profesora de lenguas clásicas: "Tengo alumnos que se cartean en latín"

Campus Norte de la USC: aparco y antes de sacar el GPS para seguir a pie, pongo la oreja a ver si alguien me orienta para llegar al lugar donde he quedado para la entrevista. Con escuchar a la pareja que camina delate de mi, sé que voy bien: animada conversación... en perfecto latín.

Resulta que son dos de los miembros fundadores del Circulus Latinus Gallaecus, rara avis, amantes de las lenguas clásicas, que es lo que enseñan la mayoría, con el permiso de algún profe de crossfit que se les une de vez en cuando, pero sobre todo, defensores de que aunque no tenga hablantes nativos, el latín es un idioma en el que se puede abordar cualquier tema. Con ese espíritu se reúnen mensualmente desde hace ya casi nueve años en la Facultad de Filoloxía.

Las suyas no son clases de las de diccionario permanentemente abierto sobre el pupitre: proponen un acercamiento a las lenguas clásicas como a cualquier otro idioma extranjero, desde el minuto uno y en la medida de lo posible, para todo. "Dende principio de curso, acostúmalos a entrar e saudar en latín, despedirse en latín, preguntar que tal o día" explica María, profe en Vimianzo. "Aprenden cómo pedir permiso para ir al baño... y si no lo piden en latín, pues no van" asegura Belén, docente también de latín y griego en Cambados. Lo cuenta entre risas, así que entiendo que rápidamente todo el mundo sabe cómo solicitar poder acudir al "locum secretum" o a la "oficinam mictionis", aclara Josefus Barbatus, profe en Silleda. Esa es otra: los nombres...en el Circulus, cada uno tiene su nombre en latín y trasladan también esta dinámica a las aulas. "Nome mi Davus est", saluda David, que viene a la reunión desde Oleiros.

"Este ano estou entusiasmado cos meus alumnos, nos corredores saudámonos os de latín salve, salvete...teñen interiorizado o dos permisos... " añade Lorenzo, profe en Cambados y "dux gregis", algo así como jefe de grupo en el Circulus Latinus gallego. Cuentan que nacieron casi por casualidad, después de coincidir en Madrid en un curso de latín activo. "De repente un día daste conta de que non sabes latín, sabes traducir latín, sabes gramática... pero non es capaz de coller un texto e poñerte a lelo como calquera outra lingua, e iso é ao que queremos chegar", insiste María.

¿En qué idioma leemos a newton en versión original?

Conocer las lenguas clásicas facilita el aprendizaje casi de lo que nos pongamos por delante. Insiste en esta idea el profe Davus: "por exemplo, si non se che ocorre como se di unha palabra nesa lingua que estás aprendendo, se tes estratexias comunicativas, eres capaz de buscar un sinónimo, de facer unha paráfrase... e eso, si se exercita na lingua que sexa, pode revertir no dominio doutras linguas". Lorenzo recuerda además que no sólo los autores clásicos están en latín en versión original: " Newton escribiu en latín, porque no século XVIII, a Newton non se lle pasaba pola cabeza escribir ciencia nunha lingua que non fora o latín, que era a lingua internacional da ciencia"

De repente un día daste conta de que sabes traducir latín, pero non sabes latín, non es capaz de ler un texto como en calquera outra lingua María Carballeira Profesora de lenguas clásicas

El latín activo está más presente de lo que puede parecer y como prueba, María cita los audios que utiliza en sus clases, elaborados por docentes en Estados Unidos. Ella ha animado a su alumnado a que elabore contenidos en latín para las redes sociales, donde ya hay cuentas que siguen a equipos deportivos como el Real Madrid y o el Barcelona, íntegramente escritas en latín. Por el momento, lo que ya es una realidad es el intercambio de cartas con estudiantes de latín de otras comunidades: "estanse carteando con alumnado de Jerez de la Frontera, e claro... aí falan de cousas de hoxe en día, e tamén aí temos que traballar léxico moderno...Cen por cen en latín, contándolle a rapaces doutro lugar que a súa serie preferida e tal... que o seu equipo e cual... todo íntegramente en latín".

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar Patricia Iglesias Hablamos con "Angelus", Sara y Leire

"yo recomiendo a mis compañeros que cojan latín"

La cifra de alumnado que cursa latín fluctúa mucho entre los distintos centros de secundaria: hay algunos donde no se llega a formar grupo (oficialmente, el mínimo requerido son cinco solicitudes en la materia), como ocurrió el curso pasado en el centro donde Leire estudia 1º de Bac. Este curso son ocho los matriculados en Latín en el IES Rosalía de Castro de Santiago. Ella reconoce que lo eligió más que por convicción, huyendo de las Matemáticas. Pero asegura que ahora está encantada, porque además se encontró con que el método de su profesora, el latín activo, no es como esperaba: "es más como aprender vocabulario, aprender gramática... pero como aprenderías otra lengua viva!". "Yo veo algunos de mis compañeros que no cogieron latín porque temían que fuese difícil...y ahora están teniendo problemas con las matemáticas...Yo, si no te interesan las matemáticas, recomiendo latín, la verdad".

Con más entusiasmo incluso encontramos a Anxo, Angelus desde hace tres años en las clases de Belén. Cuenta, divertido, que por los pasillos los alumnos de latín se saludan como si estuviesen camino del Colosseum y no en el IES de Cambados, incluso los que ya dejaron la materia. En 4º de la ESO, este año hay treinta y siete matrículas: en bachillerato, la cifra se desploma hasta tres en 1º mientras en 2º son ocho, Angelus entre ellos. A él le interesa la Filosofía, la Teología... así que tal vez responde más al perfil de estudiante de clásicas y también prescriptor del método activo de aprendizaje: "yo creo que cuando escuchamos hablar de aprender latín, los profes tienden más al método gramatical, pero con el activo se aprende más y mejor, y sobre todo, se entienden los textos". Y añade que "las humanidades tienen que servirnos para abrir los temas a la actualidad, hay muchos ejemplos que nos pueden servir para el siglo XXI... nos abre mucho a entender palabras, acontecimientos...o procesos de la vida, por ejemplo, la mitología, que están relacionados con la cotidianeidad de todos"

Igual que Angelus, Sara también pensó cuando arrancó estudiando lenguas clásicas que "estaría todo el tiempo sin saber qué estaba leyendo... ha sido un cambio agradable, ver que soy capaz de entender". A estas alturas de curso están ya enfrascados en los textos que les entrarán en la Abau, pero la metodología es igual de enriquecedora incluso ahí: "cuando tú escribes tus respuestas, tienes más tiempo para meditarlas, pero cuando tienes que decirlo en alto tienes que tener las bases más asentadas para poder responder a tiempo real, como en una conversación". Sara agradece también cuando abordan material que no tiene que ver con la prueba de acceso a la Universidad: "nos trajeron textos relativos a muertes de mujeres y vimos como el problema del machismo... hay sentimientos que traspasan del latín en la antigüedad a la actualidad". "Los problemas de la humanidad no han cambiado tanto", asegura. Llegados a este punto... casi me despido también en latín: Valete! (por aquello de no desentonar)