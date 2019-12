La curiosa felicitación navideña de Feijóo junto a su "hermano" el actor Luís Zahera

Como ya hizo el pasado 2018 el presidente de la Xunta ha vuelto a tirar de humor para felicitar a los gallegos las Navidades. A través de un video difundido en las redes sociales Alberto Núñez Feijóo charla con un supuesto hermano suyo que resulta ser el actor Luís Zahera, ganador del premio al mejor actor de reparto en los Goya de este año.

"Me van a llamar de todo por salir en un video contigo", le dice el supuesto hermano del presidente. "No te preocupes", le contesta Feijóo "unos dicen que soy un facha mientras otros me acusan de rojo nacionalista".

En el vídeo también bromean sobre el constante rumor de que el presidente de la Xunta va a dar el salto a Madrid. "Decían que me iba a ir yo y al final te fuiste tú", le dice a Zahera, que empezó como actor en producciones autonómicas pero que últimamente también ha dado el salto a películas y series de alcance nacional.

También en Twitter Feijóo agradecía a Zahera su participación en el vídeo. "Todo un número uno en profesionalidad y buen humor".

Moitas grazas a Luis Zahera por participar neste vídeo.

Todo un número 1 en profesionalidade e bo humor. Merecido gañador do Goya 2019 e que tamén demostra que o borda facendo papeis de bo como neste vídeo ��#Galiciaune pic.twitter.com/95NFpxmhVN — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) December 20, 2019

En el video del año pasado el Partido Popular de Galicia felicitaba la navidad leyendo mensajes que dejan sobre los miembros del PP los haters del partido. También entonces tuvo una gran difusión la idea.