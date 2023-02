Las claves de la posible instalación de una central hidroeléctrica en Brión (A Coruña)

El proyecto de construcción de una central hidroeléctrica reversible en Brión (A Coruña) está todavía en una fase muy inicial. Hay dos compañías interesadas en esa infraestructura. Hay muchas incógnitas sobre esta idea. COPE te da las claves sobre su, de momento, posible instalación.

¿QUÉ ES UNA CENTRAL HIDROELÉCTRICA REVERSIBLE?

Se lo preguntamos a la Directora de Augas de Galicia, la administración que gestiona el recurso hidráulico de Galicia y que depende de la Consellería de Infraestructuras de la Xunta.

Teresa Gutiérrez nos responde: "Supone tener dos acumulaciones de agua a distinto nivel. Es decir, es como tener un embalse y otro muy cerca, pero más alto". Con esto se "juega" con el movimento del agua en función de la necesidad, sin que el recurso se consuma: "Cuando la energía es gratis o muy barata porque hay mucho viento y no hay consumo, el agua se eleva, se bombea hacia el depósito superior y se almacena ahí y, cuando hay que dar una punta de energía, esa agua se turbina. El agua se mueve de un lugar a otro, pero no se consume". Explica la directora: "A diferencia de cuando turbinamos en una presa, turbinamos y dejamos marchar el agua hacia abajo. Aquí lo que hacemos es aprovechar esa energía que tenemos almacenada arriba para turbinar".

¿HAY ALGUNA HIDROELÉCTRICA REVERSIBLE EN GALICIA?

La respuesta es que en nuestra comunidad no tenemos, de momento, ninguna central de estas características. Si bien sí hay varias en tramitación, en As Pontes y Meirama, por ejemplo. Pero, como nos explica Gutiérrez desde Augas de Galicia, los trámites son largos: primero se estudian por Augas de Galicia y todos los organismos involucrados, como concellos, Paisaje o Patrimonio Cultural, que analizan su afectación e impacto en el territorio y, posteriormente, es Industria del Estado a quien compete autorizar o no.

¿Por qué depende de un organismo estatal? Porque se trata de proyectos de cientos de millones de euros y de gran potencia, de más de 50 megavatios.

¿INTERESA EN GALICIA CONTAR CON UNA CENTRAL HIDROELÉCTRICA REVERSIBLE?

Teresa Gutiérrez entiende que son apuestas que interesan porque garantizan energía, aunque hay que evaluar caso por caso y su impacto en cada zona: "Socialmente, cuanta más energía tengamos más económica, sacamos provecho todos".

Lo vimos en verano, el precio de la energía se disparó porque no teníamos viento y no teníamos tampoco recurso hidráulico, los embalses estaban vacíos. Cuando empezó a llover y a hacer viento, ha habido días que hemos tenido tramos con precios de la energía a cero euros. "Todos necesitamos energía, nuestras empresas, nuestras industrias, nuestra sociedad... cuanto más económica, mejor y encima, este tipo de energía no contribuye al efecto invernadero porque no hacemos emisiones de CO 2 ".

A renglón seguido insiste Gutiérrez en que es necesario verlo en detalle, y estudiar todos los impactos, de momento este es un análisis muy preliminar: "Pero, efectivamente, Galicia que ha perdido las dos centrales térmicas que tenía y que nos daban energía de base, para nosotros es importante tener disponibilidad energética y contribuir todos a que el precio de la energía sea más barato".

¿CUÁL ES LA POSICIÓN DEL CONCELLO DE BRIÓN?

El Ayuntamiento coruñés de Brión está en fase de estudio de la documentación aportada por la Xunta.

El Ayuntamiento anuncia una jornada informativa abierta a vecinos y vecinas en la que técnicos especializados explicarán el contenido del proyecto de la central hidráulica reversible del Tambre y cómo puede afectar a sus derechos o las alegaciones que se podrían presentar. Ese encuentro tendrá lugar el jueves, 16 de febrero a las 16 h y a las 20:30 h. La primera convocatoria está pensada para ganaderos de la zona. Se realizará en el local social de Cornanda.

El alcalde de Brión, Pablo Lago Sanmartín, explica: “encargámoslle a unha empresa especializada unha análise detallada da documentación achegada por Augas de Galicia para que faga un informe sobre como pode afectar ese proxecto aos veciños e ao Concello de Brión. A nosa intención é presentar esa información á veciñanza na reunión da próxima semana en Cornanda e que sexan técnicos especializados os que os informen e respondan ás súas dúbidas, non persoas que non teñen os coñecementos necesarios e so andan metendo ruído para sacar réditos políticos”.

Adelanta, el regidor, que propondrán la creación de una comisión de seguimiento para mantener a los vecinos informados y les ofrecerá un asesoramiento técnico bajo demanda, prestado por el Estudio Técnico Gallego. El 3 de marzo termina el plazo depresentación de alegaciones.

FUENTE: CONCELLO DE BRIÓN