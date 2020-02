Jacobo Pérez Paz, "a disposición" del PP

Jacobo Pérez Paz es una de esas personas que no necesita presentación en Santiago. Es la voz de la Ascensión, speaker desde hace años de la feria cabalar de Amio, presidente de la asociación Cabalo Galego, jurado de la raza vaca rubia, ex concejal del PP compostelano, presentador televisivo... y podríamos seguir.

Picheleiro del año 69, vecino de la ciudad de Santiago "que le duele", vive en la zona monumental, "en la que yo nací y me crié". Cree que en el casco histórico necesita haber una voz que diga las cosas claras y hable sobre los problemas que arrastra este espacio emblemático.

CIUDAD HISTÓRICA

"Queremos todo, queremos tener turistas, queremos promocionar los Caminos, queremos tener locales ocupados, queremos tener la mejor hostelería del mundo, pero también nos olvidamos de que queremos tener vecinos". Habla con pena de cómo, poco a poco, se han ido cerrando los establecimientos de toda la vida: "Se mantiene Cepeda o Páramo, pero son cuatro, desaparecieron muchísimos negocios, se van transformando en tiendas de recuerdos y tiendas de chinos, que se dedican a lo que consumen los turistas". Recuerda que los vecinos de la almendra carecen de accesos para aparcar cerca de la zona histórica "para hacer una vida normal". Pero los problemas son muchos y diversos: la falta de seguridad, iluminación o limpieza. "Hay tíos guarros que orinan en la calle, se sigue escupiendo en el suelo, tirando papeles..." Y por supuesto, la conexión a internet, fundamental para que las familias escojan el casco antiguo para vivir.

Pérez Paz nos habla de la falta de orgullo de los compostelanos: "Tenemos el casco histórico más importante de Europa, porque es la sede y la cuna del peregrinaje europeo". En este sentido ve una pasividad de particulares y administraciones que le disgusta.

¿VUELTA A LA POLÍTICA ACTIVA?

Durante la charla, repasamos la actualidad compostelana y nos dibuja una ciudad que parece estar en momentos bajos. Es por esto que le preguntamos si no se plantea volver a la política, para cambiar las cosas: asegura que sigue en política activa, aunque no en primera línea. Pero, ¿volverá al PP?: "Estoy a disposición del partido". La siguiente pregunta era obligada: "¿Te han llamado, entonces?", y replica: "No, no llama nadie...". ¿Mandan mensajes? "Subliminales", responde, entre risas.

Nos habla de Paco Vázquez, ex alcalde de A Coruña, del cariño del ex regidor herculino a su ciudad. Vislumbramos en sus palabras cierta nostalgia al entender que nos falta en Santiago ese mimo. Le preguntamos por Sánchez Bugallo, alcalde y socialista: "Bugallo es buena gente, de los socialistas buenos, no de los de ahora".

Casi sobre las señales horarias le preguntamos por cómo ve a Feijóo para revalidar su mayoría en Galicia, en las elecciones autonómicas de este año, si es que se presenta: "sí y fuerte, además", Le augura mucho éxito al Presidente de la Xunta.