Hartazgo entre los usuarios del bus en Santiago por las constantes averías de los vehículos

“É o que hai”: Es la respuesta más repetida en las paradas de bus de Santiago ante las frecuentes incidencias que registra el servicio. La última ocurría a comienzos de esta misma semana, cuando los usuarios de la línea 4 tuvieron que bajarse de un vehículo que no conseguía reanudar la marcha en una de las paradas del barrio de Vista Alegre.

El caso es que quien no ha sufrido un incidente como este en persona, sabe de alguien a quien le ha pasado. Ocurre sobre todo en los buses que hacen trayectos más largos, pero también en los que circulan principalmente por zona urbana. Encontramos a Mercedes en la parada de la Senra: ella es de vecina del rural, concretamente de Figueiras, y asegura que “la cosa está fatal, justo lo estábamos hablando ahora… si no se estropea a una hora, se estropea a otra” Ella cree que “lo peor lo mandan para Figueiras, son vehículos antiguos que no dan para más”. A su lado, otra usuaria espera el bus para ir a su casa en Villestro “que también somos de Santiago”, insiste, y recuerda que no hace mucho se quedó en tierra porque el autobús “no venía no venía, tuve que irme para otra parada para coger el transporte metropolitano, el Monbús...porque el otro resulta que estaba estropeado”. Del otro lado de la rúa da Senra, dos vecinas que viajan en dirección norte recuerdan como alguna vez tuvieron que bajar del autobús en As Rodas, porque “a costa alí é difícil de subir”.

"ALGUNAS LÍNEAS VAN PETADAS"

Las averías frecuentes no son la única queja de las personas que habitualmente emplean el transporte público en Santiago: “en algunas líneas, como en el 1 o en el 6, tendrían que aumentar los coches”, indica un usuario que va a coger la primera de ellas en dirección al Hospital. Pero la misma petición la refieren dos estudiantes que van a coger el 15 para ir al Campus Norte: “depende de las horas… pero por las mañanas hay veces que los autobuses ya no paran aquí (en la Plaza de Galicia) porque van petaos desde las tres primeras paradas”

“E se lle podes calcar tamén o da limpeza...”, indica una vecina de Santa Lucía: “xa sei que non son todos, e que a xente tamén non axuda, poñendo os pes en calquera parte, pero…” Anotada la falta de limpieza, al menos en algunos.

“E que non nos colen coches vellos por novos”: lo dice una viajera que va hacia Cruceiro da Coruña y que asegura que “xa trouxeron algúns moi incómodos, non sei de onde os trouxeron, pero eran usados e incómodos”.

¿Y ESTO CUÁNDO SE ARREGLA?

No hay respuesta a la vista a la pregunta que muchas personas nos hacen cuando las abordamos micrófono en mano en las paradas: "¿y tú sabes cuándo llegan los nuevos buses?"

En verano, el concello de Santiago tuvo que reiniciar el proceso de licitación del contrato, que se había anunciado unos meses antes, en abril. El motivo de ese parón fueron los recursos que presentaron varias empresas contra el concurso, sumados a la aprobación de un nuevo convenio colectivo para el sector del trasporte de viajeros, también el verano pasado, que hizo saltar por los aires los cálculos sobre el coste del servicio.

Han pasado cinco meses desde entonces y en el departamento de Mobilidade explican a Cope Santiago que están “están ultimando el informe” que tienen que presentar en Madrid, en la Oficina Nacional de Evaluación, un documento que aseguran “non vai tardar moito”, pero al que no se atreven a poner una fecha de entrega. Una vez que el informe llegue a Madrid, la ONE tiene un mes para responder, pero, y ya ocurrió otras veces, si este departamento dependiente del Ministerio de Hacienda reclama información complementaria, el contador se vuelve a poner a cero, así que el plazo se alarga nuevamente.

Cuando este verano hubo que frenar la licitación del contrato de transporte, desde el concello estimaron en un año el retraso. Aseguraron entonces que se aprovecharía para introducir algunos cambios, como un autobús nocturno que conecte el centro con los barrios periféricos.

MEJORAS SIN HORIZONTE CLARO

El nuevo contrato que presentó en abril de 2023 el entonces alcalde Sánchez Bugallo contaba con un un presupuesto de licitación de 86.014.581,21 euros divididos en 13 anualidades, desde 2024 a 2036 ambos incluídos.

Recoge la renovación de los 58 vehículos que componen la flota del transporte público en Santiago, que pasarán a ser 100% eléctricos o de cero emisiones. Se anunció también que serán vehículos más accesibles, todos con rampa automática y manual. También, nuevo sistema de avisos en paradas, incluyendo advertencia sonora para personas con discapacidad.

El nuevo contrato recogía también la mejora del sistema de información en la web, nueva aplicación de consulta que facilite la planificación de viajes y en todos los autobuses, sistema de pago actualizados a las nuevas tecnologías.

Entre las mejoras anunciadas está también un nuevo diseño de itinerarios y paradas, así como el incremento de frecuencias. Además, incluye una línea lanzadera con servicio directo entre la Estación Intermodal y el Aeropuerto Rosalía de Castro.

A la espera de todo lo bueno que pueda llegar...no se sabe cuándo...sí que hay demandas que se pueden atender sin necesidad de recogerlas en nuevos contratos. Nos lo recuerda Marisa, una compostelana que piensa especialmente de las dificultades que tienen las personas mayores muchas veces para emplear los buses en Santiago: "de vez en cuando accionan las plataformas para que podamos bajar, de vez en cuando... pero no siempre". Y luego, aprecia mucha prisa por arrancar en las paradas, sin tener en cuenta que personas con dificultades de movilidad o mayores puedan abandonar el vehículo sin riesgo de caída. Ella no sufrió nunca ningún percance "porque me agarro bien", asegura, pero "ponlo también, por favor".