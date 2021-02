Enfado vecinal por los destrozos en vehículos y robos en la explanada de Altiboia, en Santiago

La situación ha pasado de castaño a oscuro: los vecinos de la zona de Rodríguez de Viguri o Conheiros denuncian que casi a diario vienen padeciendo robos y destrozos en sus vehículos en la explanada de Altiboia. Se trata de una parcela habilitada como bolsa de estacionamiento debido al déficit de plazas por las obras en los Concheiros.

El problema es que aquí, a partir de las 18.30 horas de la tarde, empieza a oscurecer y falta iluminación. Parece que esto y la falta de vigilancia invita a los amigos de lo ajeno a pasarse por la zona para causar daños en los coches estacionados y llevarse lo que puedan.

El Alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, explicaba en declaraciones a COPE MÁS SANTIAGO que no le constaban nuevas denuncias en los últimos días. Pero esto no coincide con el testimonio de los damnificados por esos destrozos en los vehículos.

DAVID NOGUEIRA, UNO DE LOS PERJUDICADOS POR LOS DAÑOS EN COCHES: "TODAS LAS SEMANAS PASA ALGO"

Una de las víctimas es el delantero compostelano David Nogueira, que atendía la llamada de la COPE. Se mostraba indignado con la situación y asegura que sí son constantes las denuncias: "Denuncias del sábado, de la semana anterior, hace quince días... llevamos con este problema mes o mes y medio". Nos explica que el propio martes tuvo que ir a comisaría por este tema: "fui a presentar la denuncia y ellos mismos me dijeron que hay un parte abierto exclusivamente por el aparcamiento que está allí situado".

En el caso de David le ha pasado dos veces: "Es la segunda vez que me toca a mí. El lunes me iba a costar y miré por la ventana y vi dos patrullas de la local al lado de mi coche. Bajé y ya me encontré la ventanilla rota". No fue el único, ese mismo día había otros tres vehículos en esa misma situación, aunque esta vez "no me llegaron a entrar en el coche, quizás es que no les dio tiempo, pero lo normal es que entren y apararezca todo revuelto y que se lleven lo que haya".

David Nogueira es usuario habitual de esa explanada. Nos relata que ya hay poco sitio para aparcar y cuando pasa esto cunde el desánimo: "Todas las semanas pasa algo. Hace 15 días no fue un coche o dos... sino 7 o 8... la anterior una decena...".

Sobre las palabras de Sánchez Bugallo muestra su total desacuerdo: "Me hace gracia porque siempre que se le pregunta algo no le consta nada. No sé si es problema de falta de información interna o de pasotismo".

EL APARCAMIENTO DE ALTIBOIA: UNA EXPLANADA QUE REQUIERE DE ACTUACIONES

Es una zona de estacionamiento que ha de ser acondicionada. De hecho, desde el PP recuerdan que hay fondos reservados para que se adecúe esta explanada de una manera más digna y que se instalen puntos de luz.

De momento, el panorama es una parcela de tierra con socavones: "Socavones hay... de llover se hacen charcos y agujeros. Pero el problema es que por la tarde se queda totalmente a oscuras, no hay iluminación y en el aparcamiento no hay ni una farola y los vecinos tienen miedo de salir a determinadas horas, es que no se ve nada". Nos explica David Nogueira.

De momento las autoridades no han dado con los culpables de esos destrozos, pero los vecinos insisten en la necesidad de mejoras en la iluminación y en la vigilancia.