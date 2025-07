La emblemática Sala Yago volverá a levantar el telón en el casco histórico de Santiago: "Será un espacio cultural vivo"

Casi 20 años lleva cerrado a cal y canto y deteriorándose uno de los espacios culturales más queridos para los compostelanos, la Sala Yago, en la rúa do Vilar. Pero está ya en marcha la cuenta atrás para que esta foto con las rejas echadas pase a la historia.

La compra del inmueble se formalizó en la semana grande de las fiestas del Apóstol, lo que no deja de ser simbólico: "non puidemos firmar o día 25 porque as notarías están pechadas", dice en declaraciones a COPE Santiago la actriz Isabel Blanco, delegada en Santiago de la Fundación Aisge. Esta entidad, que gestiona los derechos de propiedad intelectual de actores y directores de escena, consiguió después de cuatro años de negociaciones, adquirir la propiedad que durante casi 50 años fue un referente en la actividad cultural de la capital de Galicia.

É unha noticia marabillosa para a cultura e para toda Galicia Isabel Blanco Delegada de Aisge

Recreación de la rehabilitación de la sala Yago

decisión unánime

Blanco explica que una línea de acción fundamental de Aisge, además de "atender aos actores e actrices que máis o precisen" está "en ter espazos propios onde poder dar renda solta á creatividade artística". Hace cuatro años que se empezó a acariciar el proyecto de adquirir la Sala Yago, por la que inicialmente se pedían 6 millones de euros, una cantidad que excedía las posibilidades de la asociación.

Isabel Blanco habla de un "premio á perseverancia" porque en este tiempo, esa cantidad se fue reduciendo hasta llegar a 1,8 millones, "aí sí era abordable", teniendo en cuenta el lugar donde se ubica, "unha rúa patrimonio da Humanidade, o que a revaloriza no preciso instante no que se adquire". Desde el comienzo, el ayuntamiento compostelano vio con buenos ojos la operación, igual que el Consorcio de la ciudad: "dun lado e do outro vannos facilitar a labor de recuperación, todas as sinerxias xogaron a favor", asegura.

"Luis Tosar, Carlos Blanco, Javi Gutiérrez... todos os nosos actores, cando tivemos a asemblea xeral... a xente apoiou porque cremos neste proxecto porque forma parte do noso imaxinario colectivo"

Isabel Blanco cuenta que cuando visitaron el inmueble antes de formalizar la compra, encontraron un folleto de uno de los últimos montajes que pasó por aquel escenario, una obra de teatro protagonizada por Luma Gómez, socia también de Aisge y defensora del nuevo proyecto: "foi moi bonito, moi significativo...era como un sinal... todo son indicios si un quere velos".

Se calcula que la reforma que necesitará el inmueble tendrá un coste algo superior a los dos millones de euros, pero a la vista de que no ha habido ni una voz discordante desde que se empezó a trabajar en el proyecto, el apoyo institucional , en forma de ayudas a la rehabilitación, se da por hecho que no va a faltar.

soñando con reabrir en 2027

La delegada en Santiago de Aisge quiere ser prudente pero optimista a la vez, así que, aunque no se ha dado ni la primera palada...acaricia la fecha de 2027 como el "sueño" para que el telón de la Yago se vuelva a levantar. A la vuelta del verano anuncia un proceso participativo con el sector, para definir el proyecto, del que ya se ha difundido una recreación en vídeo que acompaña esta información. Isabel Blanco asegura: "vai a ser un espazo cultural vivo".