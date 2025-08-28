Un detenido en O Pino (A Coruña) por provocar cuanto incendios forestales que pusieron en peligro a personas y casas

La Guardia Civil del Puesto de Arca, en el ayuntamiento coruñés de O Pino, en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza, ha detenido a un varón como presunto autor de cuatro incendios forestales registrados durante el último mes en esta localidad.

Las acciones se desarrollaron a raíz del incendio ocurrido el pasado día 25 de julio en el lugar de Samil-Castrofeito del concello de O Pino y fue durante la investigación cuando se produjeron otros 3 incendios los días 05, 08 y 13 de agosto, suponiendo el del día 05 "un grave riesgo para las personas y los bienes al localizarse en las proximidades de viviendas habitadas", según explica la Benemérita.

Tras el análisis exhaustivo de la información recabada, y gracias a la colaboración ciudadana, los guardias civiles actuantes lograron la identificación del presunto autor del ilícito, procediendo a la detención de este varón como presunto autor de 4 delitos de incendio forestal y pasando a disposición del Juzgado de guardia de Arzúa.

CUATRO VECINOS DE NOIA DETENIDOS POR UNA BARBACOA Y UNO MÁS EN CEE POR UNA QUEMA AGRÍCOLA

Junto a la detención de este individuo en O Pino, la Guardia Civil informa de la identificación de cuatro miembros de una familia y vecinos de Noia a los que se localizó cuando realizaban una barbacoa

En este caso fue una alerta telefónica informando de la presencia de ests personas realizando un fuego para una barbacoa en el Paseo Fluvial do Río Entíns en el término municipal de Outes, la que movilizó a una patrulla del Puesto de Outes que, tras identificar a los presentes, procedió a la confección de la correspondiente acta-denuncia por supuesta infracción grave a la Ley 7/2012 de Montes de Galicia, obligándoles a apagar el fuego.

Y que les supondrá una fuerte sanción económica ya que el importe económico de estas infracciones oscila entre 1.001 y 1.000.000 de euros.

Además, en Cee otra patrulla de la Guardia Civil propuso para sanción a un individuo que se encontraba realizando una quema de restos agrícolas en una finca particular rodeada de masa forestal, muy próxima a las viviendas de la mencionada localidad y sin ningún medio de extinción cerca, con el consiguiente riesgo al ocurrir en un día con un Índice de Riesgo Diario de Incendio forestal (IRDI) muy alto

En este caso, fueron los propios agentes los que observaron la columna de humo procedente de la hoguera en una masa forestal próxima a la localidad de Fadibón en el término municipal de Cee, pudiendo así dar con su origen y autor

Guardia Civil A Coruña Imagen de la quema de restos forestales no permitida en Cee

La Guardia Civil recuerda la importancia de la concienciación y la colaboración para prevenir incendios y que, en un contexto de riesgo extremo, el uso de fuego contraviniendo las prohibiciones existentes pone en peligro tanto el entorno natural como la seguridad de las personas.

Se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana, si es testigo de alguna actividad ilícita que pueda provocar un incendio, no dude en contactar con la Guardia Civil a través del teléfono de emergencias 062.