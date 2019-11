Cuando se plantaban patatas en el Ensanche compostelano

Llamar zona nueva a este entorno no nos puede llevar a error, porque tiene historia e historias. Nos hemos encontrado a una mujer que lleva viviendo aquí 59 años y nos cuenta su experiencia: "Los vecinos venían de Viveiro o de Coruña y esto era todo campo, no había calle, eran fincas, no había ni una casa hecha, aquí se plantaban patatas y verduras. No había plazas de garaje porque nadie tenía coche. Mi chica bajaba aquí a poner la ropa a clareo". Nos contaba que había que pensar por dónde se caminaba: "era barro" y, ¿Para hacer la compra? Iban a "Camiño Novo, a una plaza pequeñita, donde había pescado y el panadero o el lechero llegaba a la puerta de casa con la mercancía".

Parece que esos tiempos han cambiado, ahora "tenemos de todo". Pero, ¿realmente tenemos de todo?

Hoy nos llevábamos los estudios de la COPE al Centro Sociocultural del Ensanche para hablar de esta zona de Santiago. Nos visitaba el responsable del comercio "A Cesta da Saúde" y también presidente de la asociación vecinal Raigame. Xosé Manuel Durán lleva con su negocio, una pequeña tienda de alimentos ecológicos y de proximidad, unos nueve años. Ahora es época de "bertóns, coliflor, caquis..." Alimentos con nombres y apellidos y madres y padres de la comarca, como ellos mismos los describen. Durán insiste en que el pequeño comercio es el que vive de sus vecinos y en esta zona, en el Ensanche, hay unas 30.000 personas.

PUNTOS FUERTES Y DÉBILES

Lo importante es la cohesión social, tener concepción de barrio. Insiste Durán en que ese es uno de los retos. En enero llaman a la participación de una nueva mesa redonda que tratará el problema del tráfico en este entorno. "La gente debería tener preferencia, no es cuestión de que sea peatonal, pero la gran mayoría de las calles, salvo las arterias, deberían tener preferencia peatonal". También los vecinos señalan a la parcela del Peleteiro, piden su recuperación para que se convierta en un espacio cultural.

Audio

COMERCIO EMBLEMÁTICO

Manuel es el propietario de Míster Burger. El negocio hostelero es muy conocido en el ensanche. Lleva tan solo tres años en su nuevo local, pero su experiencia se remonta a hace 28 años en la zona nueva. Nos explica que su clientela es variada y comprende a varias generaciones. "Aquí cocinamos como se cocinó toda la vida, no tenemos mucho que ver con las grandes cadenas". Además, también nos asegura que la comida a domicilio les ayuda a "seguir tirando". Son famosos sus "perritos a lo Míster" que se han servido "a medio Santiago".

La Cervecería Gambrinus también se ha consolidado como punto de encuentro sobre todo de la gente joven. Llevan 16 años ofreciendo tapas y pizzas. Nos avanzan que habrá cambio de carta para el año que viene.

Hace poco menos, unos 15 años, abría María Brey su tienda de decoración, aunque con la tapicería artesana lleva casi cinco décadas. Nos cuentan que las alfombras o cortinas son lo suyo, además de realizar proyectos de decoración. La pregunta, en estas fechas, era obligada: una recomendación para adornar nuestros hogares en Navidad. La elección de colores rojos y dorados no falla y las velas cobrarán gran protagonismo.

Mari Carmen, de Novo Corpo, nos habla de su centro "familiar, para que todas las personas que vienen se sientan en casa". La idea es que todo el mundo se sienta bien y mimado, "acorde con la economía de estos tiempos". Un lugar de belleza que tiene en el tratamiento y cuidado de las uñas su principal reclamo. "Estamos en el boom de las uñas".

Paseando por Ramón Cabanillas nos encontramos con El Centro Británico, este año celebran su 40 aniversario en el Ensanche. Esta semana, además, ofrecen hasta el 20% de descuento para celebrar el Black Friday. ¿Algún truco para aprender inglés? La constancia, el trabajo y claro, dejarse asesorar por buenos profesionales.

También nos hemos sumergido en el mundo de diversión que nos ofrece La casa divertida, con un logo que elaboró la hija del propietario. Un comercio que acaba de nacer, llevan muy poco tiempo: dos meses y medio. ¿Por qué se decidieron por esta calle, por Fray Rosendo Salvado? Nos explica el responsable de este establecimiento que es una zona cómoda para pasear, donde se ve mucha gente, aunque también señala la falta de aparcamiento como problema.

PROBLEMAS RESUELTOS Y POR RESOLVER

El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, nos visitaba también en este Pateando por Compostela. Se felicitaba porque parece que está ya resuelto el problema de inundaciones que venían sufriendo los bajos de Fray Rosendo Salvado. El desagüe no tenía capacidad suficiente en los días de mucha lluvia y después de unas obras a principios de año, los comerciantes nos explicaban que no han vuelto esos episodios.

Sobre la falta de aparcamiento, el regidor nos explica que hay plazas suficientes, aunque son caras. "Son caros los alquileres y el parking de la Plaza Roja es costoso porque su construcción fue compleja". En este sentido, entiende Sánchez Bugallo que sería una buena solución que los comerciantes ofertasen algún "abono" para su clientela.

En cuanto a la iluminación navideña, se está instalando y no faltará en estas calles donde hoy emitíamos el programa. Bugallo nos explica que habrá un acto de encendido el próximo día 5 con "una pequeña programación de actividades".

Hay otro problema que preocupa: la "marcha" nocturna mal entendida, con ruido en la calle, botellones o fiestas en pisos que impiden el descanso de los vecinos. El alcalde admite preocupación, pero especialmente en determinados puntos como Alfredo Brañas o Curros Enríquez. Nos asegura que el conflicto con la policía local parece estar encaminado y espera que esto suponga una mayor presencia policial y mayor eficacia en estos ámbitos.