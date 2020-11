Cribado masivo desde este jueves para 5.500 vecinos de Ribeira (A Coruña) de entre 40 y 50 años

El Servizo Galego de Saúde (SERGAS) hará un cribado a más de 5.500 vecinos de Ribeira (A Coruña) de entre 40 y 50 años ante el incremento de casos y "la imposibilidad de seguir la cadena epidemiológica en muchos de ellos".

Según informa la gerencia del área sanitaria de Santiago, este cribado tendrá lugar entre este jueves y domingo. Se citará a este grupo poblacional que tenga tarjeta sanitaria en los centros de salud de Ribeira.

Los citados recibirán un SMS con la hora y lugar, que será en la lonja nueva en el puerto de Ribeira. El acceso es peatonal y no se recomienda ir en coche. De este modo, se tomarán muestras nasofaringeas para realizar PCR, que serán analizadas a través de la técnica de 'pooling'.

COLABORACIÓN CIUDADANA

Desde el concello de Ribeira, su alcalde, Manuel Ruiz Rivas, solicitaba de la ciudadanía "a máxima colaboración e comprensión ante a convocatoria da xerencia da Área Sanitaria de Santiago".

Policía Local, GAEM e Protección Civil estarán colaborando en el control del acceso a la lonja portuaria de los vecinos citados, algo para lo que se solicita "manter todas as cautelas aos alí convocados, mantendo a distancia social, levando a mascarilla correctamente colocada e acudir, si é posible, a pé", para evitar posibles aglomeraciones de coches.

Entre las peticiones que se hacen desde el ayuntamiento está la de cumplir con la cita en hora y día, aunque, en caso de no ser posible por causas de fuerza mayor, desde el SERGAS se habría solicitado que, al menos, se acuda el mismo día de la citación, aunque sea en horario distinto, ya que se podría atender y realizar las pruebas que irán a un ritmo de dos por minuto.

Finalmente, se apunta en el comunicado remitido desde la alcaldía que "dado o incremento de casos covid positivos rexistrados nos últimos días no termo municipal ribeirense, dende esta Alcaldía apélase a que todos extrememos as precaucións profilácticas e a evitar todo contacto social innecesario no ánimo de atallar a situación".