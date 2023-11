Si cotizaste en mutualidades hasta 1978, Hacienda podría devolverte hasta 4.000 euros

El Ministerio de Hacienda acaba de reconocer el derecho de los trabajadores que cotizaron a través de mutualidades entre las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado a beneficiarse de una reducción fiscal del 100% sobre lo cotizado hasta el 31 de diciembre de 1966, y del 25% sobre lo cotizado entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de diciembre de 1978. Todo después de una sentencia del Tribunal Supremo que reconoce esa reducción fiscal a los mutualistas de Banca, que fueron quienes reclamaron en su momento, pero que ojo, no solo beneficia a los empleados de este sector.

Lo explica en Mediodía Cope el abogado y miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de A Coruña, Carlos Tomé, que asegura que el fundamento de todo este asunto es que "las cotizaciones a la Seguridad Social eran consideradas gastos deducibles en el IRPF, pero las cuotas a mutualidades tributaban al 100 %, lo que generaba un desequilibrio evidente entre trabajadores que había que solucionar".

Y que conlleva por la sentencia del Alto Tribunal español ese derecho de los pensionistas "a que se les devuelva lo tributado de más durante los periodos impositivos que no hayan prescrito, que son los últimos cuatro años" y que la rebaja fiscal "se aplique a partir de ese momento en sus reclamaciones futuras".

Por lo que supone una doble ventaja para aquellos que decidan reclamar a Hacienda, "no solo para empleados de la banca, sino para trabajadores de la construcción, eléctricas, de pesca, siderometalurgia y de otros muchos sectores productivos que ya están presentando esas reclamaciones y que se están aceptando".

DEVOLUCIONES ENTRE 2400 Y 4000 EUROS

Aunque los casos son distintos dependiendo de la vida laboral de los pensionistas, de las circunstancias personales en el cálculo del impuesto o de la cuota que se aportara a las mutualidades, la media de las cantidades que está devolviendo Hacienda oscilan entre los 2.400 y los 3.500 euros, aunque puede ser incluso mayor.

"Reclamar es sencillo y automático", asegura Carlos Tomé ya que el procedimiento se inicia "presentando una rectificación del IRPF de esos años no prescritos y adjuntando documentación como la vida laboral, los modelos de IRPF de los años que se recurren que son los no prescritos", tras lo que se realiza el cálculo que se presenta en la solicitud de rectificación de autoliquidación.

Lo que podría conllevar, en caso de estimarse, la devolución del importe solicitado, a lo que habría que añadir "unos intereses de demora y que el pensionista consolida un porcentaje de su pensión que ya no va a tener que tributar en los años siguientes".

DERECHO A RECLAMAR DE LOS HEREDEROS Y RIESGO DE VER DENEGADA LA RECLAMACIÓN

Uno de los aspectos llamativos de todo este asunto es el derecho a reclamar que tienen los herederos de las personas que hayan podido fallecer durante el periodo no prescrito "como herededos y titulares por herencia del derecho del mutualista que podrían reclamar la devolución, aportando otra documentación adicional" pero que, en principio, debería tener el reconocimiento de Hacienda.

Lo que "complicaría algo, no mucho este trámite" que en algunos casos se está resolviendo en apenas unos meses y que los abogados recomiendan poner en manos de profesionales "porque se nos han dado casos de clientes que por haberlo solicitado ya en su día, antes de la sentencia o después, pero de modo defectuoso, vieron cómo se denegó esa solicitud y no recurrieron, por lo que no se puede volver a solicitar una rectificación del IRPF ya denegada y que se hace firme".

Eso sí, Carlos Tomé asegura que "aunque poco a poco cada vez se está conociendo más el derecho de estos pensionistas a solicitar la devolución de lo cotizado de más a través de las mutalidades, aún quedan muchas personas que, teniendo derecho a hacerlo, no lo saben".