El destino de los hermanos detenidos por el caso Francisca Cadenas: ¿a qué se enfrentan?

Tras la detención de dos hermanos por el caso de Francisca Cadenas, el abogado Fernando Cumbres ha analizado las posibles penas a las que se enfrentan. La Guardia Civil investiga los hechos, inicialmente, como un delito de homicidio, castigado con entre 10 y 15 años de cárcel.

De homicidio a prisión permanente

Sin embargo, el letrado explica que la pena podría elevarse a asesinato, con entre 15 y 25 años, si hubo alevosía, ensañamiento o un móvil económico. La acusación podría incluso solicitar la prisión permanente revisable, si se demuestra una agresión sexual o especial vulnerabilidad de la víctima, como en el caso Chavero.

El segundo hermano podría quedar exento de pena

La investigación deberá determinar el grado de participación de cada hermano. Si se demuestra que uno de ellos no participó en la muerte pero sí encubrió al autor material, podría aplicarse una excusa absolutoria que el Código Penal contempla para familiares. "Estarían exentos de responsabilidad penal", confirma el abogado, por lo que podría no tener ninguna pena si solo ayudó a ocultar pruebas sin beneficio económico.

Próximos pasos judiciales

Los detenidos pasarán en las próximas horas a disposición del juzgado de Villafranca de los Barros una vez agotado el plazo de 72 horas. Aunque la causa está bajo secreto de sumario, el experto prevé que el juez decrete prisión provisional sin fianza para ambos. El proceso judicial continuará hasta un juicio con jurado popular que, según Cumbres, podría no celebrarse "hasta dentro de dos o tres años".