¿Cómo mejorar el tráfico en Santiago?

Una aplicación móvil con información a tiempo real con incidencias destacadas, cortes de tráfico, retenciones e itinerarios alternativos.

Esto ya está en marcha en Vigo, lo pueden usar los ciudadanos desde hace unos años. Desde su móvil, cualquiera tiene acceso a esa información sobre el tráfico en la ciudad. La app es más completa y tiene otros datos sobre la urbe, pero te permite también, por ejemplo, ver las cámaras de tráfico y tomar decisiones sobre qué itinerario coger en función de la intensidad de circulación que se ve en un mapa interactivo.

Esto o algo parecido es lo que quieren implantar en Compostela. Técnicos municipales del departamento de Tráfico en Santiago han estado visitando la ciudad olívica para ver qué podemos importar de su modelo en la gestión de la movilidad. El concejal de Tráfico de Santiago, Gonzalo Muíños, nos decía que la app les ha parecido buena idea, con datos sobre obras, manifestaciones, retenciones, alternativas de recorrido... Santiago está redactando un nuevo concurso de regulación del tráfico y los pliegos tienen que estar listos antes de fin de año.

Hay mucho margen de mejora. Eso parece claro. Si bien, hay alguna medida que se ha podido poner en marcha gracias al proyecto SMARTIAGO y que está funcionando a modo de prueba: paneles informativos en la zona centro que señalan las plazas de aparcamiento disponibles en superficie en determinadas calles como García Sabell, Hortas o la Algalia. Nos explica el edil compostelano Muíños que son números fiables, los que aparecen en las pantallas, y que con esta información se evita parte del tráfico de paso que solo busca aparcamiento.

IDEAS PARA MEJORAR EL TRÁFICO EN SANTIAGO: DESDE APARCAMIENTOS DISUASORIOS Y BUSES LANZADERA A UN IMPULSO DEFINITIVO AL BUS URBANO

Hoy hemos sacado los micrófonos a la calle. La zona centro o los accesos por Volta do Castro, entre los puntos más conflictivos que nos mencionan los conductores, también las zonas de colegios en las horas de entrada y salida y sobre todo se nota la intensidad de circulación cuando llueve.

Una pareja que reside en Montero Ríos nos comenta que le parece buena idea la puesta en marcha de la aplicación móvil, pero recuerdan que el transporte urbano deja mucho que desear y mejorar ese servicio sería fundamental para que más gente pueda dejar el coche en casa y usar el bus. También se quejan de la falta de huecos para que los propios vecinos puedan hacer paradas rápidas de carga y descarga.

Otra idea de otro vecino: aparcamientos disuasorios a las afueras y buses lanzadera "gratuitos", para incentivar que la gente que viene de ayuntamientos limítrofes pueda dejar el vehículo y acudir al centro a trabajar o a hacer sus compras.

Y sobre la puesta en marcha de la aplicación móvil hay quien cree que eso no va con todo el mundo. Una señora nos explicaba entre risas que no se ve descargando y consultando la app: "A mí no me metas en ese lío... que mientras busco, ¡una porra! cojo el coche y me voy para la aldea".

Audio Propuestas vecinales para mejorar el tráfico en Santiago