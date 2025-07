Cáritas Diocesana de Santiago alerta de situaciones de pobreza más largas: "Grave emergencia de vivienda"

Cáritas Diocesana de Santiago atendió en 2024 a más de 46.500 personas, un 8% más que el año anterior, y lanza una alarma clara: la exclusión social vinculada a la vivienda se ha disparado, alcanzando ya al 29% de los hogares atendidos, la cifra más alta en cinco años. La crisis de la vivienda no es un problema pasajero, sino una emergencia estructural que afecta a miles de familias y amenaza con dejar a muchos sin un techo digno.

La de Santiago es una diócesis extensa que comprende las ciudades de Santiago, peor también A Coruña y Pontevedra.

Pilar Farjas, directora de Cáritas Santiago, explica que “ya no hablamos de situaciones puntuales, sino de trayectorias de pobreza más largas, más intensas y con obstáculos cada vez mayores para salir de ellas”. En este contexto, la vivienda se ha convertido en un factor clave de exclusión social. Las políticas públicas no están a la altura del desafío que enfrentamos. No podemos construir una sociedad justa si dejamos fuera a quienes no pueden pagar un hogar digno.

las cifras de cáritas diocesana de santiago

En 2024, Cáritas ofreció alojamiento a 826 personas en recursos residenciales que van desde viviendas familiares hasta centros para personas sin hogar o mayores vulnerables. Pero la demanda sigue creciendo, y la respuesta debe ser urgente, valiente y coordinada.

El perfil de quienes acuden a Cáritas muestra una realidad compleja y dolorosa: el 54% son mujeres; el 55% son de origen extracomunitario; y un 32% viven en hogares con menores a cargo. Además, crece la exclusión entre jóvenes menores de 35 años que carecen de independencia económica y red familiar, así como entre personas mayores solas, especialmente mujeres que sufren aislamiento y vulnerabilidad.

Además de la emergencia habitacional, 17.141 personas necesitaron ayuda para cubrir necesidades básicas como alimentación, higiene o servicios de salud. En el área de empleo, 3.237 personas participaron en itinerarios de inserción laboral, con una tasa de éxito del 33,7%. Y 2.599 fueron acompañadas por situaciones de soledad no deseada o aislamiento social, una realidad cada vez más común.

Cáritas gestiona un presupuesto de casi 9 millones de euros y trabaja con más de 100 entidades públicas y privadas, entre ellas la Xunta de Galicia, diputaciones, ayuntamientos y grandes empresas. Pilar Farjas lanza un mensaje contundente: “No basta con reconocer la realidad, es momento de tomar decisiones valientes. La exclusión social no es inevitable, es consecuencia de decisiones políticas y económicas que pueden cambiarse”.

La organización hace un llamamiento urgente a las administraciones y a la sociedad para que asuman un compromiso real con la justicia social y garanticen una vivienda digna y acceso a derechos básicos para todas las personas.