Cáritas Diocesana de Santiago ha destinado ya 230.000 euros a los damnificados por la DANA

Un desbordamiento de solidaridad: así calificó el arzobispo de Santiago, Monseñor Prieto, la respuesta que está habiendo ante la tragedia de Valencia. La aportación que ha hecho hasta ahora Cáritas Diocesana es ingente, y sobre todo, por parte de donaciones particulares: "por redondear, 230.000€ es lo que Cáritas Diocesana ha ido recogiendo. De particulares unos 120.000, las empresas 63.000 euros, distintas entidades religiosas 26.000 y colectas, se entiende desde el ámbito parroquial, 17.000".

El arzobispo compostelano hizo un llamamiento a que esta respuesta sea sostenida en el tiempo: "facilitemos entre todos, hagamos todo lo posible... porque esto nos ha afectado a todos y a todo lo que es la vida". "Tenemos que encauzar este desbordamiento de humanidad y solidaridad para que continúe en el tiempo y ayude, porque cuando deje de ser noticia en el titular, hay que continuar reconstruyendo"

cáritas, canal fiable

La directora de Cáritas Diocesana, Pilar Farjas, recordó que desde el primer momento la ONG de la Iglesia ha dado una respuesta inmediata porque está allí donde hay una parroquia. Añadió además que Cáritas está siendo un canal fiable para que todas las donaciones lleguen a destino: "garantiza que el cien por cien de las donaciones llegan y además, que ese destino va a responder a las necesidades locales y no sólo en el primer momento, sino en la posibilidad de las actuaciones estructuradas a futuro".

Farjas añadió que siempre, en una emergencia natural, "siempre es así... son las poblaciones más débiles, más frágiles, de infraestructuras menores" las que más sufren. Por eso Cáritas está canalizando los fondos para abodar "proyectos de más magnitud y que miren al futuro, con atención prioritaria a las personas más necesitadas: inmigrantes, mayores, personas que han quedado solas..."

La Confederación de Empresarios de Galicia se sumaba hoy a la campaña: facilitará a sus asociados las cuentas de Cáritas para que canalicen también a través de ella sus donativos. El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites aseguraba que "pondrán toda la carne en el asador". Explicó que muchas de las empresas familiares de Galicia ya han hecho sus donaciones y van a seguir. "La sensibilización es total por parte del mundo empresarial, no olvidemos que nosotros hemos sufrido también los avatares de tragedias. No haríamos justicia si no".