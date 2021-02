El invierno está siendo especialmente lluvioso en Galicia, algo que suscita quejas por parte de muchas personas que ven su vida diaria condicionada por las precipitaciones, pero no todo es negativo. Los espacios naturales lucen esplendorosos con la humedad y las redes sociales se han llenado estos días con las fotos de los que saben disfrutar de la naturaleza, cuando llueve y cuando hace sol.

Es el caso de las Brañas de Corzán, en el ayuntamiento coruñés de Negreira, un espacio poco conocido pero que merece una visita pausada.

Las brañas son normalmente lugares pobres en nutrientes y acaban desarrollando una vegetación única, con especies como el brezo de tubera o la drosera.

En twitter Javier C. Vázquez, que se presenta como ingeniero forestal y aficionado a la botánica, ha compartido estos días imágenes impresionantes de las Brañas de Corzán. "Es uno de los lugares de mayor valor ecológico y paisajístico que tenemos en Negreira", presume.

As brañas do Corzán son un dos lugares de máis alto valor ecolóxico e paisaxístico que temos no concello de @NegreiraC. Hoxe lucían así de formidábeis. pic.twitter.com/KgckcZouyC