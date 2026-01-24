AGROPOPULAR EXTREMADURA | 24 ENE 26

El controvertido acuerdo de Mercosur ha provocado una profunda fractura en Extremadura. Los eurodiputados extremeños del PSOE, Ignacio Sánchez Amor, y del PP, Elena Nevado, han votado a favor del tratado en el Parlamento Europeo, una postura que choca frontalmente con la del gobierno regional y el sector agrario. La información, adelantada por el programa Agropopular Extremadura de la cadena COPE, destapa un escenario de posiciones enfrentadas.

Defensa del acuerdo desde Bruselas

El eurodiputado socialista Ignacio Sánchez Amor ha defendido con rotundidad el acuerdo, asegurando que es beneficioso para el libre comercio y, por tanto, para el campo extremeño. Según Sánchez Amor, el alarmismo del sector agrario no está justificado, ya que el tratado incluye cupos, cuotas y límites a la importación de productos.

Además, ha explicado que existen cláusulas de salvaguarda que se activarían si la entrada de productos provocara una caída de precios del 5%, impidiendo nuevas importaciones. "Es un acuerdo importante para Europa y para el campo europeo, porque hay muchos productos del campo extremeño que se beneficiarían, como el vino, los quesos o el aceite de oliva", ha señalado.

La Junta se posiciona con el campo

La postura de la Junta de Extremadura es radicalmente opuesta. La consejera de Agricultura en funciones, Mercedes Moran, ha afirmado que, aunque los acuerdos comerciales pueden ser una oportunidad, no se puede "utilizar al sector agrario como moneda de cambio", algo que, en su opinión, "ocurre en todos los acuerdos comerciales".

Lo que no puede hacerse es utilizar al sector agrario como moneda de cambio" Mercedes Moran Consejera de Agricultura en funciones

De manera oficial, el ejecutivo extremeño se ha puesto "al lado del campo extremeño" y ha expresado su rechazo a un acuerdo de Mercosur "firmado de espaldas al sector agrario". La Junta considera que el tratado es "desigual y no protege como se debería a nuestros agricultores y ganaderos", por lo que exige al Gobierno de España que defienda al sector.

Esta posición ha sido criticada por Sánchez Amor, quien ha instado a la Consejería a pedir explicaciones a los populares. "Que se lo pida a los eurodiputados del PP, que han votado todos igual que el PSOE", ha declarado, cuestionando que las críticas se dirijan únicamente al Gobierno de España.

Los agricultores mantienen el pulso

Mientras tanto, las tractoradas continúan en las carreteras de la región, con agricultores y ganaderos movilizados en protesta. A pesar de los detalles del acuerdo, la desconfianza es máxima y aseguran que no se fían "ni de los políticos de aquí ni de los políticos de allí, de Europa".

Hasta que no nos den seguridad de que esto para, nosotros pararemos" Andrés Agricultor

Así lo ha expresado Andrés, uno de los agricultores, quien afirma que mantendrán las protestas hasta tener garantías firmes. "No nos fiamos ni un pelo [...], hasta que no nos den seguridad de que esto para, nosotros pararemos, mientras tanto, seguiremos", ha sentenciado desde su tractor.