Así suena "Terra", la propuesta de Tanxugueiras para Eurovisión

Se ha dado a conocer ya la canción con la que el grupo gallego Tanxugueiras quiere competir en el festival de Eurovisión de 2022. Se llama "Terra" y mezcla la tradición con la vanguardia.

El tema tiene aún un camino por delante: competir en el festival de Benidorm con otras propuestas de grupos como Azúcar Moreno, Rigoberta Bandini, Javiera Mena o Rayden. De ese festival va a salir el candidato español a Eurovisión 2022.

"Terra" un tema en gallego con guiños en otras lenguas como euskera, catalán y castellano. "Para cantar vengo yo con la pandereta en la mano", cantan las tres pandereteiras que pueden hacer historia al ser las primeras que representen a España en un idioma autonómico.

El sonido de la canción es similar a otras creaciones de Tanxugueiras recientes como "Figa".

TERRA

Non hai fronteiras

Ez dago mugarik

No hi ha fronteres

Nun hai fronteres

No hay fronteras



Terra é vosa ?? Gozádea! ??



