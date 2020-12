Vistos los datos epidemiológicos de los últimos días en Galicia la Xunta pide que las reuniones sean solo de unidades de convivencia.

En caso de que no sea posible y se reúnan dos unidades de convivencia el máximo de personas permitido es de 10. Si se reúnen más de 2 unidades familiares el número máximo de comensales se reduce a 6.

Se permite la movilidad para encuentros familiares desde las 00 horas del día 30 de diciembre a las 23 horas del día 1 de enero.

La noche del 31 el toque de queda se atrasa hasta la 01:30 de la madrugada.

En la hostelería se amplía una hora el horario de los bares de concellos que tienen limitación hasta las 17 horas y así podrán abrir hasta las 18h. Se baraja que esta medida pueda quedar más allá de las navidades.

En año nuevo la apertura de las cafeterías podrán abrir a las 11h de la mañana.

Para el festivo del día de Reyes se va a reunir de nuevo el comité clínico para establecer nuevas medidas.

ESTABILIDAD DE LA PANDEMIA EN GALICIA

En Galicia actualmente la incidencia acumulada es estable y se mantiene en 183 contagios a 14 días por cada 100.000 habitantes. Lo destacaba este martes Carmen Durán, la directora de Saude Pública de la Xunta.

El número reproductivo instantáneo está ligeramente por debajo de 1, y la media de pruebas es de 2.300 por 100.000 habitantes, algo por encima de la media nacional.

Además, la tasa de positividad está en el 4,47%, por debajo del 5% que marca la OMS para dar por controlada la situación.

De todos modos el conselleiro de Sanidad insistía este martes en la necesidad de que la población siga autoprotegiéndose para evitar contagios. Julio García Comesaña quiso también agradecer la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para evitar aglomeraciones y conductas incívicas.

LUGO SALE DEL CIERRE PERIMETRAL

Hay 3 localidades que dejan atrás el cierre perimetral la medianoche del martes al miércoles. Son Lugo, Rodeiro y Ponteareas.

En las 3 ha mejorado mucho la situación y además de levantar el cierre perimetral la Xunta permite que la hostelería abra hasta las 23 horas y que las reuniones de no convivientes sean de hasta 6 personas.

En el lado contrario están Verín, Viveiro, Monterrei, Castrelo de Val, Cualedro, Noia y Lousame. Todos esos municipios pasan al nivel máximo de restricciones, con cierre perimetral y hostelería que solo puede utilizar las terrazas y hasta las 17 horas como máximo.

Otros concellos como Redondela, Barro, Xinzo de Limia, Carral, Xove, Muros, Outes, Porto do Son e A Pobra do Caramiñal desciende al nivel medio-alto (con hostelería solo hasta las 17h) y en el caso de Val do Dubra, Padrón, Rois y Vedra la cosa queda como está, pero la tendencia es mala y quedan bajo vigilancia.

En cuanto a las ciudades, solo Lugo y Ourense están abiertas. En Santiago empieza a mejorar la situación y el resto de ciudades se mantiene estable la situación. En el caso de Ferrol hay incluso una ligera mejoría.

La campaña de vacunación empezó este domingo en Galicia

SIGUE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

Este martes está previsto que lleguen a Galicia 18.000 nuevas dosis de la vacuna contra el coronavirus que van a ser utilizadas para inmunizar a los mayores de las residencias a partir del miércoles.

La campaña de vacunación empezó el domingo en la residencia Porta do Camiño de Santiago y va a seguir hoy en otros centros de la comunidad con las 350 dosis que sobraron en la capital gallega.

A partir de mañana, con muchas más dosis, la campaña va a ser ya masiva en la comunidad.