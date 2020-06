Así podrás disfrutar de verbenas, discotecas y salas de conciertos en Galicia a partir del 1 de julio

La Xunta de Galicia acaba de dar a conocer el protocolo de seguridad por el que, una vez públicado en el Diario Oficial de Galicia, se permitirá la reapertura de locales de ocio nocturno, discotecas, verbenas populares y atracciones de feria a partir del este próximo 1 de julio. Se trata, según han informado desde la administración autonómica gallega, de un protocolo gradual y reversible en caso de que se detectaran brotes o incumplimiento de las medidas. “Las garantías sanitarias son lo primero que se tiene que observar”, ha destacado el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda durante la presentación.

La reanudación de estas actividades se articula en dos fases. La primera durará todo el mes de julio y se regulará en base a las medidas incluidas en este protocolo. La segunda fase comenzará a partir de 31 de julio y podrá suponer una ampliación del aforo, si la evolución epidemiológica y el cumplimiento de las medidas durante la fase uno así lo aconsejan, aunque se mantendrán las restantes medidas de seguridad y prevención fijadas desde el principio.

El Protocolo establece que tanto locales nocturnos, como verbenas o fiestas populares, deberán seguir las medidas generales de prevención ante la covid-19. Esto es, mantenimiento de distancia interpersonal, uso de equipos de protección, higiene y desinfección, o ventilación.

LOCALES DE OCIO NOCTURNO

Según el protocolo, el interior de estos establecimientos estará limitado a un aforo de dos tercios, esto es, por debajo del 75 por ciento que está fijado para los locales de hostelería y restauración. Las terrazas, que ya pueden abrir actualmente, tendrán el aforo limitado al 80% como el resto de terrazas. Y las pistas de baile estarán limitadas al 50% de su ocupación.

El uso de la máscara será obligatorio dentro del local y habrá un sistema de registro para poder localizar a los clientes en el hipotético caso de que se detectara un positivo. Este sistema de registro será obligatorio en todos los locales, pero la cesión de datos por parte del cliente será voluntaria. Los datos se emplearán solo para el ámbito sanitario, y no podrán usarse para fines comerciales. En este sentido, el vicepresidente apeló a la responsabilidad individual de los clientes y recordó que los datos “se piden en su interés”.

VERBENAS Y ATRACCIONES DE FERIA

En el caso de la verbenas, el aforo se calculará con una persona por cada tres metros cuadrados y habrá fijados aforos máximos. En los espacios de 8.000 metros cuadrados o menos, el máximo será de 1.000 personas; en el caso de tener una superficie superior, el máximo será de 2.000 personas. Para poder hacer cumplir estos aforos, será preciso que la zona del evento esté delimitada. Deberá haber también un punto de entrada y de salida diferenciados.

El escenario deberá estar a, por lo menos, cuatro metros de distancia del público y tanto los componentes de las orquestas y bandas como el público deberán portar máscaras de forma obligatoria. Será una excepción los vocalistas e intérpretes de instrumentos de viento, que podrán quitar la máscara durante su actuación.

En cuanto a las atracciones de feria, el aforo también se calculará en la base de una persona por cada tres metros cuadrados. En este caso, el máximo será de 700 personas en las superficies iguales o inferiores a los 8.000 metros cuadrados; y de 1.000 personas en el caso de superficies superiores.

Las atracciones podrán ocuparse hasta un máximo que permita mantener la distancia de seguridad interpersonal y, si ésta no se puede asegurar, se reducirá al 50% en cada fila, aunque esta limitación no será de aplicación en caso de personas convivientes. En las atracciones que no tengan asientos, el aforo máximo será del 50 por ciento. En este caso, será también obligatorio el uso de máscaras.