El arzobispo de Santiago abre la puerta a una visita del Papa: "Hablamos de probabilidades"

El Arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, ha elevado las expectativas sobre una posible visita del Papa a Compostela en el marco del próximo Año Santo 2027. Durante un encuentro con los medios, Prieto ha asegurado que, en relación con el viaje pontificio, ya no se habla de posibilidades, sino de probabilidades. "Pasamos de la posibilidad a la probabilidad, en eso estamos trabajando", ha afirmado. Lo contaba en los tradicionales pinchos de Navidad que comparte todos los años con la prensa. Se adelantaba, así, a las preguntas de los medios de comunicación sobre este asunto.

A pesar del optimismo, el arzobispo ha pedido paciencia y ha recordado que los asuntos con la Santa Sede requieren discreción. "Hay que dar sus tiempos, pero las cosas se van trabajando, no hay puntada sin hilo", ha señalado, insistiendo en que cualquier anuncio debe ser oficial para no generar falsas expectativas. Mientras tanto, ya se ha constituido una comisión con diversas subcomisiones que trabaja en la organización del Xacobeo 2027.

Una diócesis de mar a interior

Durante su intervención, Monseñor Francisco José Prieto también ha querido poner en valor la vasta realidad de la archidiócesis de Santiago, una geografía que abarca desde la costa hasta el interior. Con 1069 parroquias, el territorio se extiende "del puente de As Pías al puente de Rande", uniendo las Rías Altas con las Rías Baixas y vertebrando núcleos urbanos tan importantes como A Coruña, Santiago y Pontevedra.

El gesto como "mayor palabra"

El arzobispo ha utilizado la Praza do Obradoiro como una metáfora del encuentro y la convivencia. Ha descrito cómo la plaza une la imponente fachada de la Catedral con el Pazo de Raxoi, que representa la vida civil y política; la universidad, como símbolo de la cultura y la investigación; y el Hostal dos Reis Católicos, que evoca la acogida y hospitalidad peregrina. Para Prieto, es el ágora donde "todos deberíamos poder encontrarnos".

En este sentido, Prieto ha destacado que su deseo es que "la mayor palabra que podamos tener sea el gesto", refiriéndose a la acción social que la Iglesia lleva a cabo. Ha puesto como ejemplo el trabajo de Cáritas en áreas cruciales como la vivienda, la integración de migrantes y la facilitación de la inserción laboral, siempre en "fluida colaboración" con las administraciones locales y autonómicas.

Finalmente, el arzobispo ha agradecido a los medios de comunicación su labor de acercar "la verdad de lo que acontece", especialmente en un momento en que pronunciar una palabra es complicado. Ha defendido la necesidad de mantener un sentido crítico y ha recurrido a una metáfora musical para definir la búsqueda de la objetividad: "la verdad es sinfónica", una composición donde las tensiones armónicas son necesarias para que el resultado final suene.