La alcaldía de Ribeira (A Coruña) volverá a manos del PP a partir del 13 de octubre

El runrún insistente que se venía produciendo en la política municipal de Ribeira en los últimos meses se ha materializado este lunes con la moción de censura contra el alcalde del BNG, Luís Pérez Barral que han presentado por registro 14 concejales de la corporación municipal, diez de ellos del grupo del Partido Popular y otros 4 de los 5 que conforman Partido Barbanza Independiente que gobierna en la actualidad en coalición con los nacionalistas y el PSOE.

Una moción que, a falta de conocer los extremos del acuerdo alcanzado por las dos formaciones que firman la moción de censura, devolverían la alcaldía de Ribeira al Partido Popular en la figura de su portavoz, María Sanpedro, quien ya fuera Teniente de alcalde de Manuel Ruiz Rivas que, aunque ganó con mayoría las últimas elecciones municipales, no pudo repetir al ser él el obstáculo que los separaba de los Independientes liderados por un Vicente Mariño que pactó finalmente con BNG y PSOE.

Pero que ahora, y tras varios meses en los que ha habido un considerable y público acercamiento con el PP, decide firmar esta moción de censura que echará de la alcaldía al nacionalista Luis Pérez Barral que no ha dudado en calificar de "bochornosa" esta operación que considera se produce por intereses "partidistas y particulares y no por le bien de Ribeira"

Con este movimiento político, el PP de A Coruña realiza el más llamativo y relevante de los últimos meses tras haberse hecho con las alcaldías de Outes y de Touro a través de mociones de censura pactadas con ex miembros de los Gobiernos locales de Compromiso por Galicia en el primer caso y una formación independiente en el segundo.

Y recuperar así el Gobierno local de una de las localidades más importantes de la provincia y capital de la comarca del Barbanza.

00:00 Volumen Descargar COPE Santiago Luís Pérez Barral califica de "bochornosa" la moción de censura contra él

Y terminar así con poco más de dos años de Luís Pérez Barral como alcalde ribeirense en los se ha erigido como una de las figuras políticas locales más destacadas y en auge del BNG. De hecho en sus redes sociales la formación nacionalista ya le ha expresado su apoyo

La moción de censura presentada por PP y PBI contra el alcalde nacionalista será debatida en una sesión plenaria extraordinaria a celebrar en Ribeira el próximo 13 de octubre.