Se muda a la casa de sus abuelos en un pueblo de Galicia y descubre algo de valor incalculable: "No sé si comérmelas"

En un pequeño pueblo de Galicia con menos de cien habitantes, Paula decidió dar un giro a su vida y mudarse a la casa de sus abuelos. Lo que parecía ser solo una reforma para acondicionar la vivienda se convirtió en una experiencia cargada de hallazgos que han conquistado a miles de usuarios en TikTok. Con naturalidad y sorpresa, relató lo que fue encontrando en cajones, estanterías y rincones que llevaban décadas cerrados.

“Hace un mes que me mudé a la que era la casa de mis abuelos. Durante la reforma, encontré un montón de cosas antiguas super curiosas y, como no hay nada que me encante más, hoy te vengo a enseñar algunas de ellas”, comienza explicando en su vídeo viral.

Una Nancy y un botiquín intacto

Uno de los descubrimientos más llamativos fue un botiquín antiguo repleto de productos sin abrir. “Contiene este antiséptico caducado desde el año 92 y sin abrir, o esta pomada de antiquemaduras que caducó en el 91. Incluso trae una pequeña guía de primeros auxilios”, describe Paula mientras lo muestra.

El relato continúa con piezas que emocionan por su valor sentimental. Entre ellas, una Nancy de los años 70 que perteneció a su madre. “Fue el único juguete que tuvo mi madre cuando era pequeña, así que evidentemente la tengo que restaurar y ponerla mona”, confiesa. Un tesoro doméstico que la conecta directamente con la infancia de su familia.

Entre galletas y recuerdos

La parte más simpática llegó con una caja de galletas Cuétara. “Desgraciadamente está vacía, pero son unas de mis favoritas. ¡Me encantan! Por atrás incluso trae unas recetas de tartas para hacer con ellas”, explica entre risas. Un detalle que provocó que titulase su vídeo con un espontáneo “No sé si comérmelas”.

Junto a ella, aparecieron monedas y billetes de pesetas, una revista Patrones del año 97 con todos los moldes intactos y varias polaroids de vacas, un guiño a la vida ganadera de sus abuelos. “Me pareció muy cute ver que hay fotos de las vacas”, cuenta emocionada.

El hallazgo se completó con una publicación olvidada llamada Ornela, que definió como “una telenovela en papel, pero en formato cómic. ¡Es graciosísima! Y los looks y los maquillajes me parecen una pasada”.

Memoria familiar en objetos cotidianos

Más allá del valor económico, lo que Paula rescata es la memoria emocional que cada objeto contiene. Un botiquín sin estrenar o una muñeca desgastada pueden parecer simples cosas viejas, pero encierran una parte de la vida de quienes habitaron esa casa durante generaciones.

Paula lo resume con sencillez: “Lo que más me ilusiona es poder conservarlos y darles una nueva vida”.