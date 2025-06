Después de 32 años viviendo en el mismo piso decide mudarse y lo que encuentra el nuevo propietario al llegar le deja de piedra: "No es frecuente"

Estrenar casa siempre trae emoción, pero para Syed Zafar, un joven de Maine, en Estados Unidos, la ilusión de mudarse vino con algo que no esperaba: un "salto temporal al pasado".

Cuando Zafar compró su apartamento en 2024, no se imaginaba la escena que le esperaba al entrar. La anterior inquilina había vivido allí durante 32 años, desde 1992, incluso antes de que él naciera. Pero lo que realmente le dejó sin palabras no fue el paso del tiempo, sino el estado impecable en el que encontró todo: como si el reloj se hubiera detenido en aquellos años.

Fue así como, al verlo, no pudo evitar grabar todo aquello que estaba viendo y compartirlo en TikTok, donde el joven muestra cada rincón del apartamento, deteniéndose en cada una de las habitaciones. "Este lugar es un salto temporal al pasado", comenta en el vídeo con incredulidad y señalando electrodomésticos, paredes y decoración. Todo perfectamente conservado. "La mayoría de esto es más antiguo que yo, honestamente", añade el joven estadounidense.

COMO SI NO HUBIERAN PASADO LOS AÑOS

En una entrevista con Newsweek, Zafar confesó que jamás había visto un piso tan bien cuidado tras tantos años de uso continuo. "Me quedé realmente desconcertado porque no parece que este lugar haya estado habitado durante 32 años", explicó.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso de una vivienda en alquiler en Estados Unidos

Aunque los electrodomésticos y los acabados no se han renovado en décadas, el piso está limpio, ordenado y con los suelos y alfombras como nuevos.

Lo de esta inquilina no es nada común en EE.UU., donde, según el portal inmobiliario ResidentRated, los inquilinos suelen quedarse poco más de dos años. En el noreste del país, como Maine, la media apenas roza los 33 meses. Muy lejos de los 32 años que esta mujer pasó en el mismo piso.

Ahora que se ha mudado, Zafar tiene en mente reformarlo por completo antes de volver a alquilarlo: "Quizás por otros 32 años", bromeó el joven. Puedes ver el vídeo completo a continuación:

REACCIONES DE LOS USUARIOS

Como era de esperar, el vídeo recibió cientos de comentarios. Eso sí, la gran mayoría confusos, especialmente por el motivo por el que la propietaria no renovó el mobiliario antes de alquilar el apartamento: "Como propietario, debería haber estado actualizando a lo largo de los años", apuntó una usuaria de TikTok. "¿Cómo es que como propietario no está obligado a mejorar el apartamento a medida que pasan los años?", apunta otra.

En cualquier caso, hay también quienes aplauden que la mujer haya mantenido todo intacto: "Ha respetado la propiedad ajena. Bien por ella" o "¡Fue una inquilina estupenda!".

Alamy Stock Photo Imagen de recurso

Y, por supuesto, también hubo comentarios sobre el mobiliario y muchos de los electrodomésticos. "¡Amigo, esos electrodomésticos probablemente funcionen mejor que los nuevos!", escribe una seguidora.

No fueron los únicos: "Ya no se fabrican muebles de cocina tan resistentes", "Esa cocina es preciosa" o "Me encantan los muebles" fueron otros tantos de los muchísimos comentarios de usuarios que compartieron su opinión de este apartamento.