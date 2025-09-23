El yacimiento arqueológico de Noville, en Mugardos, objeto de una nueva excavación Xunta

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, acompañada del director territorial de la Consellería de Cultura, Severino Álvarez, visitó estos días los trabajos que el Gobierno gallego está financiando en la excavación arqueológica de la villa romana de Noville, en Mugardos.

La actuación, cuenta con una inversión autonómica de 17.666 euros, se centran en cinco sondeos arqueológicos a realizar en un área de 45 metros cuadrados con el fin de delimitar el espacio de este yacimiento y aportar información relevante para planificar con mayor eficacia futuros trabajos de excavación arqueológica y puesta en valor.

Como recordó la delegada territorial, la actuación que está siendo ejecutada por la empresa Engobe Arqueología SLU. y concluirá esta misma semana, viene avalada por el resultado de una prospección geofísica realizada por la Xunta en 2022 que permitió detectar toda una serie de anomalías en el terreno que podrían traducirse en la presencia de estructuras arqueológicas en el subsuelo de una superficie bastante amplia de la zona.

“Por este motivo, se consideró necesario realizar esta intervención con la finalidad de confirmar la presencia de estas estructuras, conocer su naturaleza y funcionalidad”, explicó la delegada al tiempo que manifestó que con intervenciones como esta la Xunta muestra el compromiso con la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural gallego.

El yacimiento arqueológico de Noville, situado en la parroquia de Franza, es uno de los yacimientos de la época romana de mayor relevancia en la provincia de A Coruña ya que las intervenciones realizadas a finales de los años 80 permitieron conocer de forma casi íntegra la planta de un edificio que perteneció a la zona residencial de una villa romana marítima fechada entre los siglos III e IV d.C.