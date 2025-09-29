El ruso Andréi Arshavin, que militó al final de su carrera en el Kairat, aseguró este lunes que desea la victoria del equipo kazajo mañana, martes, sobre el Real Madrid y que los casi 7.000 kilómetros de vuelo pesarán en las piernas de los blancos.

"Espero que gane el Kairat. Cada derrota del Real Madrid es como un bálsamo para mi corazón", comentó a EFE entre risas el antiguo futbolista de Zenit y Arsenal frente al Estadio Central de Almaty.

Arshavin, conocido aficionado del Barcelona que ahora trabaja como comentarista para la televisión, subrayó que el largo viaje desde España será más decisivo para el físico de los futbolistas del Real Madrid que la abultada derrota del sábado ante el Atlético de Madrid en partido de la Liga española (5-2).

"Para rusos y kazajos es normal cubrir esas distancias, pero para los europeos podéis recorrer siete veces el continente", señaló.

En cuanto al entrenador del conjunto merengue, Xabi Alonso, destacó que al frente del banquillo del Bayer Leverkusen alemán "hizo un gran trabajo", pero que "le será muy difícil jugar de la misma forma en el Madrid".

"Si trabaja, en todo caso no se parecerá a lo que hizo en el Bayer", apuntó.