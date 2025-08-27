La Xunta promueve el ocio náutico en Ferrolterra con el minicampamento Valdoviño Mariño V

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, ha visitado en la mañana de este martes a los participantes de la quinta edición del minicampamento Valdoviño Mariño V.

Esta iniciativa, que forma parte de la campaña de verano Modo Verán Activo, financia estancias de cinco días para niños y niñas en alojamientos turísticos de la zona.

Aneiros, que estuvo acompañada por el alcalde, Alberto González, destacó la importancia de estas actividades para fomentar "el ocio saludable y activo". El campamento, que tiene lugar en el Hotel A Roda de Meirás, se centra en una variedad de deportes náuticos y al aire libre, entre los que se incluyen surf, paddle surf, kayak y body board, así como senderismo y fútbol playa. El grupo de esta semana, compuesto por una veintena de menores, es el último de las tres tandas que se han celebrado este año.

La responsable autonómica también puso en valor la campaña de verano de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, que ofrece diversas actividades lúdicas, culturales y deportivas durante los meses de julio, agosto y septiembre.

Aneiros subrayó que estos programas son también un "recurso de conciliación de la vida familiar y laboral". La campaña incluye campamentos, campos de voluntariado, programas de intercambio y actividades de ocio alternativo para mayores de 18 años.