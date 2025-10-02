La Xunta financia la humanización de la avenida de Ferrol en Pontedeume con un préstamo de 600.000 euros

El Concello de Pontedeume ha obtenido financiación de la Xunta de Galicia para la humanización de la avenida de Ferrol. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez, firmó este miércoles, 1 de octubre, un convenio con el alcalde, Bernardo Fernández (PSOE), para conceder un préstamo de 600.476,36 euros.

El préstamo procede del Fondo de Cooperación de la Xunta, una línea de crédito dirigida específicamente a municipios de menos de 50.000 habitantes.

Detalles de la intervención

El objetivo principal del convenio es financiar las obras de humanización de un tramo de la avenida de Ferrol. El proyecto municipal contempla, la renovación de pavimentos en la sección transversal de la avenida, creación de nuevos espacios verdes y ajardinados, incluyendo la posibilidad de crecimiento de vegetación en zonas de estacionamiento.

Además, también se procederá a la colocación de elementos de descanso a lo largo de la avenida para facilitar un recorrido más cómodo e inclusivo para los peatones.

Préstamo sin intereses

Esta línea de ayuda de la Xunta está destinada a financiar proyectos municipales relacionados con la conservación del patrimonio, la regeneración urbana o la adquisición de inmuebles para rehabilitar en ayuntamientos con menor población.

El préstamo concedido a Pontedeume es sin intereses y deberá ser devuelto en un plazo de ocho años. Esta ayuda corresponde a la convocatoria de 2025 del Fondo de Cooperación.