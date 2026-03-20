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La Xunta elimina un vertido de aguas residuales en la ría de Cedeira

Los técnicos de Augas de Galicia localizaron la fuga durante una inspección rutinaria y el Concello ejecutó las reparaciones necesarias para acabar con los vertidos

Foto de archivo de una vista aérea de Cedeira

Javier García

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, ha contribuido a la eliminación de un vertido de aguas residuales urbanas que afectaba a la ría de Cedeira, localizado en el entorno del paseo del río Condomiñas.

El foco contaminante fue detectado por el personal del Programa de Control de Vertidos (PCV) del organismo hidráulico autonómico durante las labores rutinarias de inspección que realiza en los municipios de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa. Según han confirmado fuentes de la Consellería, el origen del problema estaba en las filtraciones que se producían desde un colector de la red de aguas residuales municipal, que presentaba una grieta en uno de sus pozos.

Una vez detectada la incidencia y tras efectuar las comprobaciones habituales, los técnicos de Augas de Galicia requirieron al Concello de Cedeira, como titular de la red y responsable de su gestión, que procediera a solucionar el foco contaminante.

En una inspección posterior en la misma zona, personal del PCV comprobó sobre el terreno que se habían ejecutado las acciones correctoras necesarias para acabar con las filtraciones desde el colector, eliminando así las fugas de aguas residuales detectadas.

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