La Xunta convertirá en Narón un local abandonado durante 35 años en 14 viviendas públicas

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha anunciado en Narón la licitación de las obras para la construcción de 14 viviendas de promoción pública en Freixeiro. La actuación cuenta con un presupuesto de 1,6 millones de euros y se desarrollará en la entreplanta de un edificio propiedad de la Xunta que, aunque estaba destinada a oficinas, nunca llegó a utilizarse como tal. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 24 de abril.

Una segunda vida para los locales

Allegue ha presentado esta promoción como un ejemplo de la utilidad de las modificaciones normativas que ha impulsado la Administración autonómica para facilitar la conversión de locales en viviendas. "Las medidas, funcionan", ha apuntado la conselleira, quien ha recordado que esta entreplanta llevaba más de 35 años sin uso.

El proyecto de estas viviendas se adjudicó a finales del pasado mes de octubre, lo que ha permitido avanzar con rapidez hasta la fase actual de licitación. Una vez adjudicados los trabajos, el plazo de ejecución previsto es de 12 meses, con el objetivo de que las viviendas sean una realidad en el 2027. El diseño de los inmuebles proyectados contempla principalmente pisos de tres dormitorios y dos tipo loft con una única estancia.

Impulso a la vivienda pública

La conselleira ha subrayado que, con esta actuación en Narón, son ya 27 las viviendas de promoción pública puestas en marcha en Galicia a través de esta medida de conversión de locales. Estas se distribuyen entre los municipios de Pontevedra, A Coruña, Sada y ahora Narón.

Finalmente, la responsable de Vivenda ha destacado que estas 14 viviendas se suman a otras actuaciones previstas en el municipio, como las 91 viviendas públicas que la Xunta planea construir en dos parcelas cedidas por el Concello. Este proyecto se encuentra actualmente en fase de redacción y se ejecutará mediante técnicas industrializadas.