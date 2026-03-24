El Xeoparque Cabo Ortegal invita a descubrir sus tesoros geológicos esta Semana Santa

El Xeoparque Cabo Ortegal, nominado como Geoparque Mundial por la UNESCO, ha lanzado un completo programa de turismo activo para esta Semana Santa. Desde este sábado, 28 de marzo, hasta el 5 de abril, los visitantes podrán disfrutar de un amplio abanico de actividades pensadas para dar a conocer el valor geológico y natural de la zona, que abarca las comarcas de Ferrolterra y Ortegal.

Un programa para todos los públicos

La oferta está pensada para adaptarse a diferentes públicos. Fran Canosa, geólogo y guía, explica que el catálogo incluye desde rutas de senderismo e interpretación medioambiental hasta paseos a caballo y la singular vía ferrata de A Senda do Santo. Aunque la mayoría de actividades son aptas para un público amplio, Canosa señala que algunas, como la vía ferrata, tienen restricciones para menores de edad o personas con vértigo.

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El programa se completa con visitas históricas a la Vila de Cedeira, rutas de senderismo por el litoral de Ortigueira o y recorridos por los ríos Ferrerías en Valdoviño. Se suman también actividades de interpretación ambiental sobre rastros de mamíferos en Cariño.

El valor de un Geoparque Mundial

La distinción como Xeoparque es un elemento clave. Según Fran Canosa, este proyecto busca dar visibilidad a un territorio que "se va perdiendo población". El objetivo, afirma, es "reactivar la economía, los recursos y productos locales que tenemos en esta zona". Formar parte de una red mundial proporciona, además, visibilidad internacional y resalta un "valor científico muy destacado".

Geológicamente, Cabo Ortegal ofrece una experiencia única. "Es una manera diferente de conocer un territorio", afirma Canosa. El geólogo destaca que los visitantes pueden encontrar materiales muy singulares procedentes de las profundidades de la Tierra, lo que lo convierte en un lugar fascinante para conocer "cómo es el interior de nuestro planeta" sin moverse de la superficie.

Geo-rutas al corazón de la Tierra

Entre las propuestas más especializadas se encuentran las geo-rutas guiadas por el propio Canosa. La ‘Ruta do Toelo’ explora un material exclusivo a nivel mundial, el toelo, empleado tradicionalmente en arquitectura. El recorrido visita antiguas canteras y elementos arquitectónicos en el concello de Moeche.

La otra gran geo-ruta, la ‘Ruta da Lousa’, traslada a los visitantes a una zona más desconocida en As Louseiras, al sur del geoparque. Allí pueden conocer el uso histórico de la pizarra (lousa) en los tejados de las viviendas y disfrutar de espectaculares vistas panorámicas de la Ría de Ferrol y del río Xuvia.

El perfil del visitante, según Canosa, suele ser el de personas "respetuosas con el medio ambiente", familias y gente "muy interesada en el tema medioambiental". Indica que toda la información, condiciones y reservas se pueden consultar en la página web GeoViajesOrtegal.com, gestionada por la empresa de reciente creación Geo Ortegal.