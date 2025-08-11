Vicente Araguas vuelve a “casa” con uno doble cita literaria y una defensa apasionada de la hospitalidad en Ferrolterra

La escena cultural de la comarca se prepara para recibir al reconocido escritor de Neda, Vicente Araguas, quien, a través de la entrevista concedida a COPE Ferrol, ha desvelado dos citas literarias clave y ha reflexionado sobre temas de actualidad social.

Araguas, que reside en Madrid, será el protagonista de un regreso muy esperado, cargado de novedades literarias y un mensaje de defensa de la convivencia.

El primer evento tendrá lugar este martes 19 de agosto en la Central Librera de Ferrol, donde Araguas presentará su nuevo libro en gallego, "El Primo Basilio vuelve a Lisboa". Esta obra es una profunda ampliación de su anterior libro en español, y toma como punto de partida la novela de Eça de Queiroz, "El Primo Basilio", una de las grandes novelas de adulterio de la literatura universal.

Araguas, desde su perspectiva "decididamente lírica", decide revivir a la protagonista, Luisa, a la que hace trabajar "en el Corte Inglés de Lisboa", en un anacronismo poético que busca "darle otra vuelta al tornillo" a la historia. En la presentación, estará acompañado por el escritor y crítico literario ferrolano Enrique da Costa, a quien el autor no dudó en alabar.

EN NEDA Y “FODECHINCHOS”

Dos días más tarde, el jueves 21 de agosto, la Casa das Palmeiras de Neda acogerá la presentación de la revista poética en papel "Olga". Editada en Madrid pero con un equipo muy competente de colaboradores, la revista ha dedicado su último número a la capital, en agradecimiento por ser "una ciudad de acogida". Araguas, que se siente profundamente unido a Neda, su "tribu" y su "esencia vital", presentará la revista acompañado por el secretario de la misma, Manuel Pérez de Valcárcez.

Durante la entrevista, el escritor no pudo evitar abordar un tema que le "altera muchísimo": el ataque a los visitantes de Madrid bajo el término despectivo de "fodechinchos". Araguas denunció la "injusticia total" y el "punto racista" de esta postura, recordando el trato amable que siempre ha recibido en la capital, donde incluso ha editado libros en gallego. Con contundencia, calificó de "absurdo" que "los males de Galicia" se atribuyan a Madrid, cuando a menudo son causados por "gallegos". Araguas, un "ciudadano del mundo" pero con sus raíces en Neda y Ferrol, concluyó con un claro mensaje de apertura: "Galicia es un territorio absolutamente abierto y acogedor".