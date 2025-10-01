Tres empresas optan a crear el "Pulmón Verde" de Catabois con una inversión de medio millón de euros

Zona en la que está previsto actuar en el barrio de Catabois

Ferrol avanza en la creación de un nuevo y gran espacio verde público en los barrios de Catabois-San Pablo y Santa Mariña. Tres empresas han presentado ofertas para la ejecución de las obras de adecuación de dos parcelas del antiguo polígono de tiro de Catabois, según confirmó este miércoles el concejal de Contratación, Javier Díaz Mosquera.

La inversión total del proyecto asciende a cerca de 500.000 euros, de los cuales 443.998,86 euros son aportados por la Xunta de Galicia y 55.999,86 euros por el Ayuntamiento de Ferrol.

El proyecto se desarrollará en dos parcelas de titularidad municipal que suman 13.387 metros cuadrados. El objetivo es crear un parque urbano accesible y enfocado en usos recreativos, deportivos y saludables, cumpliendo con un compromiso adquirido con los vecinos.

De la superficie total, 11.158 metros cuadrados se destinarán a la zona verde. Los 2.229 metros cuadrados restantes quedan reservados para un futuro parque canino que será ejecutado por la Xunta en un proyecto independiente. El terreno fue adquirido al Ministerio de Defensa.

Las principales actuaciones que incluye el proyecto son:

Movilidad: Creación de sendas peatonales y ciclistas accesibles.

Deporte y Ocio: Instalación de una zona de juegos infantiles (para edades entre 3 y 14 años) y un área para la práctica de parkour dirigida a la juventud.

Servicios: Habilitación de zonas de descanso con bancos, 20 plazas de estacionamiento (dos adaptadas), tres aparcabicicletas y cuatro fuentes-bebedero.

Iluminación: Instalación de una nueva red de iluminación con 56 farolas.

Integración paisajística y memoria histórica

Desde el punto de vista ambiental, se conservará la mayor parte del arbolado existente y se complementará con la plantación de nuevas especies autóctonas y ornamentales.

El Ayuntamiento busca con este proyecto cohesionar los distintos barrios, integrando los espacios públicos sin perder la memoria del lugar. Por ello, se conservará el muro del antiguo polígono de Tiro como entrada simbólica al parque desde el Camiño do Tiro.

El plazo estimado de ejecución de las obras es de seis meses una vez que se inicien las actuaciones.