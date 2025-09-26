Trabajadores de Emafesa protestan ante el Ayuntamiento de Ferrol y exigen el "rescate" de la plantilla

Los trabajadores de Emafesa, la empresa mixta de aguas de Ferrol, se han concentrado en la tarde de este jueves a las puertas del Ayuntamiento coincidiendo con la celebración de un pleno que abordará una modificación de los estatutos de la sociedad.

La protesta ha sido convocada por el comité de empresa y, en ella, el representante de la Federación de Servicios de la CIG en Ferrol, Fran Cartelle, ha lamentado que el cambio no aporte soluciones reales al personal.

Así, ha explicado que la modificación técnica implica que el accionariado público pasará a controlar hasta el 93% de la empresa (frente al 51% anterior), pero criticó que esta medida no resuelva la problemática de la compañía.

"Realmente no aporta ningún tipo de solución a la situación de Emafesa, porque, entre otras cosas, la gestión se sigue manteniendo por parte del socio privado", ha declarado Cartelle, que ha señalado que el mismo equipo que llevó a la empresa a su situación actual continuará al frente de la gestión.

El representante sindical también ha denunciado que las modificaciones estatutarias no conllevan "ningún tipo de mejora en la gestión del personal" ni en la negociación del convenio colectivo, lo que deja paralizadas las mejoras en las condiciones laborales y salariales.

La central sindical insiste en que, más allá de "artificios técnicos económicos", lo que se requiere es un "rescate" real del personal de Emafesa. El objetivo de los trabajadores, según Cartelle, es salir de la "conciliación salarial" que vienen sufriendo durante años y avanzar hacia la mejora de sus condiciones laborales y sociales.