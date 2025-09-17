El teniente de alcalde de Ferrol da la bienvenida a estudiantes internacionales de Erasmus

El teniente de alcalde de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, ha dado la bienvenida a un grupo de estudiantes internacionales que cursarán el primer cuatrimestre en el Campus Industrial de Ferrol.

La recepción tuvo lugar en la mañana de este miércoles en el salón de plenos del Ayuntamiento.

En un discurso en el que combinó el español y el inglés, Díaz invitó a los jóvenes a "disfrutar de nuestras playas, de nuestra gastronomía" y a explorar la ciudad, que él describió como "principalmente una ciudad naval".

El teniente de alcalde sugirió visitar lugares emblemáticos como el puerto o el barrio de A Magdalena, donde destacó la arquitectura modernista del arquitecto Rodolfo Ucha Piñeiro.

El representante municipal expresó su agradecimiento a las escuelas y facultades implicadas en la formación de los estudiantes, así como a la vicerrectora del campus, Ana Ares, por organizar la visita al consistorio. "La universidad también juega un papel muy importante en la ciudad", añadió.

Finalmente, Díaz puso los servicios del Ayuntamiento a disposición de los estudiantes para "todo lo que podáis necesitar" y les deseó que pasen "unos meses muy buenos" en la ciudad.