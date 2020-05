Tellado critica que el Gobierno no consiga "ninguna carga de trabajo" para los astilleros de Ferrol

El secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, ha censurado que el Gobierno "no sea capaz" de conseguir "ninguna carga de trabajo para los astilleros de Ferrol" tras conocerse que el Ejecutivo estatal no tiene previsto contratar a Navantia la construcción de un buque del tipo AOR para la Armada española.

"Es una noticia francamente negativa para Ferrolterra, se cumple la vieja máxima de que siempre que gobiernan los socialistas en Madrid a la comarca de Ferrol le va mal", ha manifestado Tellado, que ha acusado a al Gobierno de retrasar "sin fecha las fragatas F-110" y de "perder" el proyecto para la construcción de una fragata para la armada estadounidense.

Tellado ha sostenido que la construcción del buque AOR tendría que "servir de puente" a los astilleros hasta 2020, cuando se prevé que empiece el "corte de chapa" de las fragatas F-110.

"Es una muy mala noticia para la comarca de Ferrol, para el sector naval y lamentamos que el gobierno del PSOE no solo no sea capaz de traer ninguna carga de trabajo, sino que, además, no paró de generar problemas, de crear nuevos problemas sobre los contratos que estaban comprometidos", ha apuntado.

“APUÑALAR POR ENÉSIMA VEZ”

También el preesidente del Partido Popular de A Coruña, Diego Calvo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “apuñalar por enésima vez” a la comarca de Ferrolterra, después de rechazar la construcción de este buque en los astilleros de Ferrol.

“Lo que ha hecho en el pasado y sigue haciendo ahora el PSOE con nuestra comarca no tiene perdón. Los ferrolanos no nos merecemos, y mucho menos en la complicada situación económica y social en la que nos encontramos en la actualidad, el trato que nos brindan los socialistas, un maltrato en toda regla a todo nuestro sector económico”, afirmó Calvo.

En este sentido, el líder de los populares en la provincia subrayó que el anuncio es “una prueba más” que confirma la “enquina” que el PSOE tiene hacia la comarca.

“Hace más de un año retrasaron el inicio de las fragatas F-110, única y exclusivamente, para hacerlo coincidir con la campaña electoral; hoy en día seguimos sin saber nada del dique cubierto, del astillero 4.0, y de todos esos millones que prometieron que vendrían de inversión a Ferrol, y ahora nos enteramos que tampoco habrá AOR”, dijo Calvo.

ENDESA Y REGANOSA

El presidente del PP en la provincia de A Coruña también ha asegurado que, durante la crisis del COVID-19, “el Gobierno central ha acelerado más aún el cierre de la central térmica de As Pontes” tras la firma del convenio entre los ministerios de Trabajo y de Transición Ecológica el pasado 17 de abril.

“Resulta llamativo que con una gallega, y ferrolana, como Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo, esta comarca haya perdido en los últimos meses 750 puestos de trabajo directos con el cierre de la planta de Endesa en As Pontes y que la continuidad de Reganosa también esté amenazada”, concluyó Calvo, que aludió a que “parece que se ha olvidado de dónde viene y de lo importante que es para toda esta comarca tanto el sector de la construcción naval como el trabajo en la central térmica de As Pontes”.

REY VARELA

También el presidente del PP de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha lamentado, a través de sus redes sociales el rechazo del Gobierno para encargar este buque.

“Lamentamos la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de no encargar un AOR a Navantia a pesar de la ausencia casi absoluta de carga de trabajo en el naval de Ferrol y unas cifras de paro terribles. Seguiremos reclamando presente y futuro para nuestra ciudad”, ha trasladado el también portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Ferrol.