La técnica de Cultura de Neda, Copi Villaamil, premiada por su “buen trato y buen hacer” por el sector de las artes escénicas gallegas

La Asociación Galega de Empresas de Artes Escénicas (Escena Galega) ha reconocido en su tercera edición de premios la labor de Natividad Villaamil, “Copi”, técnica de Cultura del Ayuntamiento de Neda, por el “buen trato y buen hacer” que ofrece a las compañías teatrales que pasan por la localidad.

La entrega de los galardones tuvo lugar este pasado miércoles en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, en una gala en la que el sector de las artes escénicas de Galicia celebró el trabajo de profesionales y entidades destacadas por su contribución a la escena teatral gallega.

El jurado valoró especialmente en Copi Villaamil “su manera de trabajar, siempre disponible y atenta a las necesidades de las compañías”, así como su actitud cercana y profesional. La técnica municipal recogió el premio emocionada, subrayando que este reconocimiento “no solo valora la profesionalidad, sino también la forma de ser y de sentir”.

Con más de dos décadas de experiencia, Copi Villaamil es una pieza clave del departamento de Cultura de Neda, responsable de la planificación de la oferta cultural y de la puesta en marcha de proyectos de ocio sociocultural. Su programación se caracteriza por una destacada presencia del teatro gallego, complementada con escuelas de interpretación y actividades para todos los públicos.

Además de Villaamil, el palmarés de esta edición de los premios de Escena Galega incluyó a Talía Teatro (Socia de Honor); A Panadaría, por su labor transformadora en las artes escénicas; Miguel Soto, por su trayectoria; A Artística – Vigo, como proyecto de resistencia en el sector; y a la periodista cultural Ana Romaní, por su labor divulgadora.