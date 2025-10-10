Sergio Pellicer: "No lo vivo como una final, estoy más fuerte y feliz que nunca"

El técnico del Málaga, Sergio Pellicer, ha afirmado sobre una posible destitución si pierde este domingo ante el Deportivo en La Rosaleda que entiende "todo" y que el partido no lo vive "como una final" porque está "más fuerte y feliz que nunca", señaló hoy en la habitual conferencia de prensa de cada semana. El equipo trabaja con normalidad y consciente de que su entrenador se la juega este domingo. La plantilla dice que se encuentran capacitados para ganar el domingo al líder y que están con mentalidad positiva. Todos quieren ganar. El domingo es el día clave.

"Tengo el cargo más bonito de mi vida y tengo la honestidad de mirar a la cara a todo el mundo con delicadeza", dijo en rueda de prensa el entrenador castellonense, quien entiende las dudas y que esté cuestionado porque "esto es fútbol, pero hay que tener empatía, porque los jugadores sufren" y él también. "Estoy acostumbrado a esto", indicó Pellicer ante los medios.

cuatro derrotas seguidas

Sergio Pellicer solicitó unión y apoyo y dijo que es la primera vez que pierde cuatro partidos seguidos y que la sensación que tienen "es que se están haciendo los partidos cuesta arriba, pero por pequeños detalles", comentó.

"Busco un espacio para tener capacidad de analizarlo todo. Está claro que vivimos de resultados. Duele, porque al nivel de exigencia que proponemos no estamos llegando. El máximo responsable soy yo. Mi mensaje es de unión, y lo más importante es que mañana la afición esté con el equipo", subrayó.

Málaga CF Pellicer en un entrenamiento junto con su segundo, Ale Acejo que dirigirá por la sanción del primero.

Joaquín Muñoz es la única novedad en el Málaga de cara al duelo ante el Depor. El extremo de Miraflores ha completado la sesión de entrenamiento y podrá jugar el domingo. Joaquín se ha perdido los dos últimos partidos por una lesión "en el aductor de su pierna derecha”, apuntaba el parte médico. Einar Galilea también reaparecerá el domingo tras cumplir su partido de sanción y entra en el apartado de bajas Javi Montero, sancionado tras su roja en Santander, y Aaron Ocha, con la sub19 irlandesa, que jugará dos partidos ante Albania.