Extremadura busca su sitio en el Campeonato de España de patinaje artístico

Estos días, se celebra en Cataluña el Campeonato de España de Patinaje Artístico en categorías alevín e infantil, con una única representante extremeña, Alicia Hernández García, de 11 años de edad, patinadora del CPA Almendralejo y actual campeona de Extremadura.

No es la primera vez que Alicia y el club almendralejense, dirigido por Miguel Ángel García, acuden a esta cita deportiva. Ya, el pasado año, participaron en la categoría alevín (Isabel Robles, también de Almendralejo, lo hizo en categoría infantil); y vuelve con la ilusión de repetir la experiencia y llevar el nombre de su pueblo y de Extremadura a los niveles nacionales más altos del patinaje artístico.

“Estoy muy contento, la verdad, solo con llegar aquí”. Son palabras de Miguel Ángel, que dice estar “sorprendido” por el nivel mostrado por Alicia para estar en el Campeonato de España, en su primer año en la categoría. “Hay un grandísimo esfuerzo por parte de ella y de su familia”, añade.

Declaraciones de Miguel Ángel García

Aunque es la única representante de Extremadura en este campeonato, su participación es un reflejo del crecimiento del patinaje en la región. A pesar de las dificultades y la competencia con comunidades autónomas con más recursos, como Cataluña, Extremadura busca su sitio. Alicia competirá en el programa corto, con la esperanza de avanzar en el campeonato.

Declaraciones de Alicia Hernández

“Me encuentro ahora mismo bien, pero, cuando yo salga a la pista, empezaré a sentir nervios”, nos dice Alicia, que da la gracias a su familia por el apoyo que siempre le dan. Estamos hablando de un deporte que requiere mucha dedicación. “Me he esforzado mucho, y ahora estoy aquí”.

Alicia comenzó en el patinaje a los cuatro años, porque andando por la calle escuchó música, entró y le gustó.