El sindicato CIG denuncia varios incumplimientos por parte de la empresa que gestiona la piscina municipal de As Pontes

toExterior de la piscina municipal de As Pontes

El sindicato CIG ha denunciado los reiterados incumplimientos laborales de la empresa que gestiona la piscina municipal de As Pontes, Serviplustotal, y reclama al Ayuntamiento, como titular del contrato, que intervenga para garantizar que se respeten los derechos de los trabajadores y se preste un servicio de calidad a las personas usuarias de estas instalaciones.

La central sindical asegura que “Serviplustotal incumple de manera sistemática, lo que establece el convenio gallego de instalaciones deportivas en lo relativo a los calendarios, descansos o al abono de los salarios”, teniendo que recurrir el personal a los juzgados para poder ejercer sus derechos.

Como ejemplo, destacan que “la empresa nunca elabora el calendario laboral antes del 1 de diciembre, como establece el convenio; a día de hoy no ha hecho el calendario de vacaciones, cuando debería estar antes del 31 de enero; y no cumple con los descansos semanales, ya que hay personal que no tiene ningún día de descanso a la semana”, cuando debería disfrutar de dos días consecutivos, según el convenio.

A esto se suma que “Serviplustotal no facilita las ropas de trabajo en tiempo y forma, y ni siquiera paga los salarios en el plazo marcado por el convenio: los dos primeros días del mes”.

De manera reiterada, señala el secretario de Organización de CIG en Ferrol, Xoán Galdo, “la empresa lleva tiempo ingresando las nóminas con un retraso de hasta 18 días, con las dificultades que esto supone para los trabajadores a la hora de afrontar el pago de facturas, alquileres, hipotecas...”

En este contexto, y ante la negativa rotunda de la empresa a recibir a la representación legal del personal, la CIG mantuvo varias reuniones con el Ayuntamiento de As Pontes para informar de estas problemáticas e instar a que actúe “ya que tiene la responsabilidad última del servicio”.

Sin embargo, crítica Galdo, “la empresa sigue desaparecida y el Ayuntamiento mirando para otro lado”, mientras que “los trabajadores son los perjudicados y, de rebote, las personas usuarias de la piscina, a quienes no parece importarles a ninguna de las partes responsables”.

Ante esta situación de desidia, el personal de la piscina municipal de As Pontes está evaluando iniciar un calendario de movilizaciones para exigir soluciones inmediatas.