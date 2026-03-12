COPE
Pichi Alonso da la clave del problema de juego del FC Barcelona en Newcastle: "No fue capaz..."

El analista de Esports COPE valoró el empate del conjunto de Hansi Flick en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Lamine Yamal celebra con Cancelo el gol del empate en el Newcastle - Barcelona
ANALISIS PICHI ALONSO | 11 MARZO | ESPORTS COPE

Eduard Badía

Barcelona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura6:04 min escucha

