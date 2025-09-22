COPE
Ferrol - Cedeira - Cariño
Ferrol - Cedeira - Cariño

Sergio Martínez, nuevo secretario de CIG-Industria en Ferrol

Cerca de un centenar de delegados asistieron a la asamblea en la que se renovó la dirección de la federación

Redacción COPE Ferrol

Ferrol - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

La federación CIG-Industria de Ferrol ha elegido a Sergio Martínez Luaces como su nuevo secretario comarcal. La decisión se tomó en la IV Asamblea de la federación, celebrada el pasado viernes, 19 de septiembre, a la que asistieron casi un centenar de delegados y delegadas.

Martínez Luaces toma el relevo de Vicente Vidal, quien estuvo al frente del cargo durante los últimos doce años.

Además de la elección del nuevo secretario, la asamblea también renovó la Ejecutiva comarcal, que estará compuesta por los siguientes miembros:

Sergio Martínez Luaces (secretario comarcal)

Vicente Vidal Díaz

María Hermida Loureiro

Víctor Díaz Vilaboa

Roberto Carlos López Suárez

Juan Carlos Rodríguez Seijo

Noelia López Luaces

Joaquín Martínez Pita

Heriberto Fernández Permuy

Lo último

