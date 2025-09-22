Sergio Martínez, nuevo secretario de CIG-Industria en Ferrol
Cerca de un centenar de delegados asistieron a la asamblea en la que se renovó la dirección de la federación
Ferrol - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
La federación CIG-Industria de Ferrol ha elegido a Sergio Martínez Luaces como su nuevo secretario comarcal. La decisión se tomó en la IV Asamblea de la federación, celebrada el pasado viernes, 19 de septiembre, a la que asistieron casi un centenar de delegados y delegadas.
Martínez Luaces toma el relevo de Vicente Vidal, quien estuvo al frente del cargo durante los últimos doce años.
Además de la elección del nuevo secretario, la asamblea también renovó la Ejecutiva comarcal, que estará compuesta por los siguientes miembros:
Sergio Martínez Luaces (secretario comarcal)
Vicente Vidal Díaz
María Hermida Loureiro
Víctor Díaz Vilaboa
Roberto Carlos López Suárez
Juan Carlos Rodríguez Seijo
Noelia López Luaces
Joaquín Martínez Pita
Heriberto Fernández Permuy