Semana Santa sin buses al monasterio de Caaveiro ni visitas guiadas

La Diputación de A Coruña ha confirmado la suspensión del servicio de autobús lanzadera al monasterio de Caaveiro, en el corazón del parque natural de las Fragas do Eume, durante esta Semana Santa. La decisión se debe al "bastante mejorable" estado de la carretera de acceso, que pone en riesgo la seguridad de los vehículos y los visitantes.

Un conflicto por la titularidad de la vía

El diputado de Patrimonio, Xosé Penas, ha explicado que el vial no figura en el inventario de la Diputación. "Entendemos que esa mejora y ese cuidado le corresponde a la Xunta de Galicia, en tanto no se resuelva la titularidad", ha señalado Penas. Según el diputado, la administración autonómica también niega ser la responsable del mantenimiento de una carretera cuya titularidad no fue transferida formalmente a ninguna administración tras su construcción.

Riesgo para la temporada de verano

El diputado ha advertido de que, si no se realiza una "actuación prácticamente inmediata", el servicio de autobús tampoco podrá ofertarse en verano. Penas describe el vial con "muchísimos baches" y subraya que la solución no puede ser un simple parcheo como el que se realizó el año pasado. "Hay que hacer una actuación completa", ha insistido, ya que las reparaciones temporales no resisten la climatología invernal de la zona.

Alternativas para visitar el parque

A pesar de las dificultades, el diputado ha animado a visitar la zona. "Seguimos animando a que se visite el Fragas do Eume como un entorno único", ha declarado. Las alternativas para llegar al monasterio son una ruta a pie de 16 kilómetros (ida y vuelta), el uso de la bicicleta "haciendo slalom" para sortear los baches, o un acceso alternativo desde A Capela con una fuerte pendiente. El diputado ha concluido que el objetivo es un "turismo sostenible", pero para ello es imprescindible la colaboración entre administraciones.