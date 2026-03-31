Martes Santo: Horario y recorrido de La Estrella, Medinaceli y Miserere

Tres procesiones recorrerán las calles de Ávila este Martes Santo, La Estrella, Medinaceli y el Miserere.

La Estrella

La ciudad de Ávila acogerá este Martes Santo, la procesión conocida como 'La Estrella' donde los hermanos de la cofradía de la Hermandad de Nazarenos de Jesús Redentor portará, al estilo andaluz, los pasos 'Nuestro padre Jesús Redentor ante Caifás' y 'Nuestra Señora de la Estrella', ambos realizados por Juan Ventura.

A plena luz del día, a las 16.00 horas partirá el desfile procesional de la iglesia de Santa María de Jesús, más conocida como 'Las gordillas', de donde saldrán los pasos portados por costaleros, al más puro estilo de las procesiones de Andalucía.

La Estrella Foto: Junta de Semana Santa de Ávila

La emoción se vive en la entrada y salida de estos pasos por la dificultad que entraña ante la pequeñez de la puerta del templo, aunque los costaleros se preparan durante meses para que nada falle en esta procesión.

itinerario

La comitiva se dirige por la Calle Cristo de la luz, Calle san Joaquín, San Juan de la Cruz, Las madres, Padre Silverio Sta ter, Duque De Alba, Don Ferreol, San Millán, San Miguel, Don Ferreol, Lesquinas, Candeleda, Duque de Alba, Isaac peral, Arévalo, Plaza de Santa Ana, Jacinto Benavente, Alfonso Montalvo, Virreina María Dávila, Jacinto Benavente, Cristo de la luz para volver al punto de partida.

Medinaceli

Las murallas de la capital abulense, declarada Patrimonio de la Humanidad, servirán de marco este Martes Santo, para el desfile del Cristo gitano de Medinaceli en la procesión del mismo nombre en la que también procesionarán otras seis tallas más.

Esta procesión, que partirá de la catedral abulense a las 21 horas, está organizada por la Archicofradía de las Real e Ilustre Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Destaca en este desfile la imagen del Cristo de Medinaceli, de Jesús Morante (1948), que representa a Jesús en el momento en el que iba a ser juzgado ante Pilatos y que lleva túnica de terciopelo morada y presenta las manos atadas.

Cristo de Medinaceli Foto: Junta de Semana Santa de Ávila

Los pasos de este desfile, además del Cristo de Medinaceli, son 'San Pedro Llorando' de Juan Vela (siglo XVI), 'Nazareno del Perdón' de Víctor González (1992), 'Calvario' del Taller de arte de Olot (1947), 'Virgen del Mayor Dolor' del taller de Olot (1947), 'Cristo Yacente' de Ricardo Granda (1942) y 'Virgen de las Lágrimas', anónimo de 1950.

Este desfile salió por primera vez en procesión en 1948 y en los años siguientes fue incorporando diferentes pasos hasta un número de siete. Desde 1989 ha vuelto a procesionar el martes Santo.

itinerario

El desfile recorrerá la Plaza de la Catedral, Arco del Peso de la Harina, San Segundo, Plaza de Santa Teresa, Paseo del Rastro, Arco de la Santa, Plaza de la Santa, calle Madre Soledad, Plaza de Corral de Campanas, Los Cepeda, Plaza del Rastro, Plaza de Pedro Dávila, Caballeros, Plaza del Mercado Chico, Plaza Zurraquín, Tomás Luis de Victoria, Plaza de la Catedral y regreso al templo de partida.

Se trata de un recorrido por la parte amurallada de la ciudad pero también por el exterior y uno de los momentos más emotivos se vive cuando los portadores del Cristo de Medinaceli soportan la imagen de rodillas para pasar el arco de la Santa.

MISERERE

El paso de Santa María Magdalena, acompañado por los cofrades del Patronato de la Purísima Concepción , Santa María Magdalena y Ánimas del Purgatorio recorrerá las calles céntricas de Ávila en la procesión del Miserere, que partirá a las 24:00 horas de la iglesia de la Magdalena.

El desfile discurrirá por plaza de Santa Teresa, arco del Alcázar, plaza de Adolfo Suárez, calle de la Cruz Vieja, plaza de la Catedral, Calle del Tostado, calle de López Núñez; Arco de San Vicente, Glorieta de la Veracruz, donde se produce el encuentro con el Real e Ilustre Patronato de la Santa Vera Cruz, Plaza de San Vicente y ermita de El Humilladero, donde se canta el Miserere, para emprender el regreso al punto de partida.

Miserere Foto: Junta de Semana Santa de Ávila

Fue en 1993 cuando un grupo de abulenses decidió organizar una procesión penitencial y eligieron como imagen el paso de La Soledad con la intención de evocar aquellos tiempos en los que la Semana Santa se vivía con devoción y sentido cristiano.

Uno de los momentos más emotivos se vive cuando ambas cofradías, el Patronato de la Purísima Concepción y el Ilustre Patronato de la Santa Vera Cruz, se encuentran en la ermita del Humilladero.

Otro de los momentos destacados se produce en la calle de la Cruz Vieja, cuando se oye una saeta dedicada a María Magdalena, que se postra ante el Cristo de los Ajusticiados.

Esta procesión, compuesta por muy pocos cofrades por 'númerus clausus', está considerada como una de las más austeras y castellana de todas las que desfilan durante la semana santa abulense.

itinerario

Recorrido: Iglesia de La Magdalena; plaza de Santa Teresa; Arco del Alcázar; Plaza de Adolfo Suárez; Calle de la Cruz Vieja (calle de la Muerte y la Vida); plaza de la Catedral; Calle del Tostado; calle de López Núñez; Arco de San Vicente; Glorieta de la Veracruz, donde se produce el encuentro con el Real e Ilustre Patronato de la Santa Vera Cruz; Plaza de San Vicente; ermita de El Humilladero, donde se canta el Miserere; calle Humilladero (escaleras); avenida de Portugal; calle Arturo Duperier, al final de esta calle se producirá la despedida del Real e Ilustre Patronato de la Santa Vera Cruz; calle del Teatro; plaza de Nalvillos; calle de Los Leales; calle San Segundo; plaza de Santa Teresa; iglesia de La Magdalena.