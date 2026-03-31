Un camión en llamas obliga a cortar la A-66 a la altura de Monesterio

Un camión cargado de material plástico ha ardido a últimas horas de la tarde de este lunes en la autovía A-66, a la altura del kilómetro 732, dentro del término municipal de Monesterio. El suceso, que se produjo sobre las 20:30 horas, ha provocado el corte total de la vía en un primer momento y ha generado complicaciones en el tráfico de la zona.

Desvío por la nacional

Como consecuencia directa del incendio, la circulación tuvo que ser interrumpida por completo en la autovía. Para gestionar la situación, los agentes de Tráfico desviaron a los vehículos afectados por la carretera N-630, la antigua ruta que discurre en paralelo a la autovía, como paso alternativo mientras se trabajaba en la extinción del fuego.

Un carril abierto

Actualmente, la circulación en la A-66 se ha restablecido de manera parcial, permitiendo el paso de vehículos únicamente por el carril izquierdo. Las autoridades se mantienen a la espera de que el camión siniestrado sea completamente retirado de la calzada para poder reabrir la vía en su totalidad.